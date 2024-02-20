Два беспилотника ликвидировали над Брянской и Калужской областями

Сегодня в районе 8 часов утра российские системы противовоздушной обороны пресекли атаку с использованием беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО перехватили над территорией Брянской области украинский БПЛА, еще один беспилотник сбили на территории Калужской области.