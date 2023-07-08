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Происшествия 8 июля 2023 08:50

Два беспилотника были сбиты в Воронежской области

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ПВО в Воронежской области сбила два беспилотника. В результате ЧП жертв и разрушений нет, сообщает ТАСС.

Ранее агентство сообщало, что накануне в пятницу в Советском районе Воронежа были слышны звуки взрывов.

Все пожарно-спасательные подразделения Воронежа находятся в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия нет.

#спецоперация на Украине
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