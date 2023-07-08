Два беспилотника были сбиты в Воронежской области

ПВО в Воронежской области сбила два беспилотника. В результате ЧП жертв и разрушений нет, сообщает ТАСС.

Ранее агентство сообщало, что накануне в пятницу в Советском районе Воронежа были слышны звуки взрывов.

Все пожарно-спасательные подразделения Воронежа находятся в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия нет.