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Два беспилотника были сбиты в Воронежской области
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ПВО в Воронежской области сбила два беспилотника. В результате ЧП жертв и разрушений нет, сообщает ТАСС.
Ранее агентство сообщало, что накануне в пятницу в Советском районе Воронежа были слышны звуки взрывов.
Все пожарно-спасательные подразделения Воронежа находятся в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия нет.
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