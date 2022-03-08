Два автора из ассоциации «Алиф» представят в Казани выставку шамаилей

11 марта в Казани, в Музее исламской культуры, откроется выставка «Шамаили Чулпан Шарифуллиной и Альфии Исхаковой», которая знакомит с творчеством двух мастеров. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Оба автора являются членами Ассоциации мастеров татарского шамаиля и каллиграфии «Алиф», Чулпан Шарифуллина — участник более 25 выставок, Альфия Исхакова — 20.

К искусству шамаиля они обратились в конце 90-х годов прошлого века, учились у признанных мастеров и сегодня являются одними из немногих продолжателей традиционного искусства татарского шамаиля.

«Каждая деталь, цитата, цветовое решение работают на раскрытие религиозных и философских позиций авторов. Кроме шамаилей, традиционно выполненных на стекле, на выставке будут представлены каллиграфические композиции на холсте и бумаге с цитатами из Корана и высказываниями пророка Мухаммеда», — отмечается в сообщении.

Торжественное открытие состоится в 14.00. Выставка приурочена к Году культурного наследия народов России и 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.