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Руc Тат
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Происшествия 18 декабря 2023 10:11

Два автомобиля вылетели с трассы после ДТП в Верхнеуслонском районе, есть пострадавшие

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ДТП произошло накануне вблизи деревни Харино. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

С их слов, на трассе Kia Rio столкнулась с «Нивой». В результате аварии оба автомобиля вылетели с дороги в кювет.

Со слов очевидцев, пострадала девушка-водитель Kia. На месте работала бригада медиков скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

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