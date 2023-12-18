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Два автомобиля вылетели с трассы после ДТП в Верхнеуслонском районе, есть пострадавшие
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ДТП произошло накануне вблизи деревни Харино. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
С их слов, на трассе Kia Rio столкнулась с «Нивой». В результате аварии оба автомобиля вылетели с дороги в кювет.
Со слов очевидцев, пострадала девушка-водитель Kia. На месте работала бригада медиков скорой помощи.
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