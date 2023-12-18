Два автомобиля вылетели с трассы после ДТП в Верхнеуслонском районе, есть пострадавшие

ДТП произошло накануне вблизи деревни Харино. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

С их слов, на трассе Kia Rio столкнулась с «Нивой». В результате аварии оба автомобиля вылетели с дороги в кювет.

Со слов очевидцев, пострадала девушка-водитель Kia. На месте работала бригада медиков скорой помощи.