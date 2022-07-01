Два авто вылетели на тротуар после массового ДТП в центре Казани, есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня около десяти часов утра на пересечении улиц Гоголя и Горького в Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, участниками дорожного происшествия стали сразу три автомобиля – Hyundai Getz, Hyundai Greta и такси Hyundai Solaris.

Фото: © Полина Шевчук

От сильного удара две машины вылетели с дороги на тротуар, едва не врезавшись в здание.

Фото: © Полина Шевчук

«В ДТП пострадал пассажир такси. У него травма ноги. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.

