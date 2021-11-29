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Ру Тат
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Происшествия
29 ноября 2021  20:36
Полина Шевчук

Две иномарки столкнулись лоб в лоб в Казани, один из водителей в больнице

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По предварительной информации, которую сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, авария произошла сегодня около семи часов вечера на улице Восстания.

Дорогу не поделили легковушки Ford и Renault. От мощного удара автомобили развернуло поперек дороги.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Renault. Он был доставлен в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются», – уточнили в пресс-службе ведомства.

#МВД по РТ #авария с пострадавшим #авария казань
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