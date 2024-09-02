Два авиационных класса открыли в казанской школе №10

Два инженерных класса для подготовки кадров для авиастроения открыли в школе №10 в Приволжском районе Казани, сообщает корреспондент «Татар-информа».

«Этот год для вас необычно начинается, потому что вместе с этой замечательной школой и Казанским авиационно-техническим колледжем мы впервые запускаем два авиационных класса. Всех вас ждем на Казанский авиационный завод строить замечательные самолеты, такие как Ту-214», – сказал, приветствуя школьников, советник управляющего директора АО «Туполев» Эдуард Бобрицкий.

Ученики 10-х классов, помимо основной образовательной программы, смогут освоить профессию оператора станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Обучение в авиационных классах позволит выпускникам авиационных классов гарантированно трудоустроиться на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.

«Ученики этих классов получат инженерную подготовку, узнают об авиастроении и в дальнейшем им будет гораздо легче выбрать свой жизненный путь, они смогут выбрать или рабочие профессии, или инженерно-технические. Сейчас предприятие проводит глобальную модернизацию, в том числе оборудования, производственных цехов, офисов, и в дальнейшем выпускники этих классов будут работать на современном предприятии, где будет строиться современная авиатехника», – объяснил в разговоре с «Татар-информом» директор по персоналу Казанского авиационного завода Андрей Кузьмичев.

Знания на практике будут отрабатываться и в колледже, и на самом предприятии. Кузьмичев добавил, что сейчас идет докомплектование завода современным оборудованием, поэтому ученики авиационных классов будут получать навыки «не на старинных станках, а на современном оборудовании, которое поставляется в данный момент».

«Школьники будут обучаться в 10-м классе и параллельно в колледже, где планируют преподавать спецпредметы. Обучение у них ожидается как у студентов – сдача сессии, написание дипломной работы, а также сдача госэкзамена. После 11-го класса выпускников трудоустроят на завод, и параллельно в заочной форме будут получать высшее образование в КАИ», – пояснила в разговоре с «Татар-информом» директор школы №10 Алсу Нургатина.

Два авиационных классов – это 50 мотивированных ребят, которые прошли отбор и связывают свою будущую карьеру с авиастроением, заверила директор школы. Программа расчитана на 350 часов, поэтому школьники будут обучаться по ней до февраля, а далее каникулы одновременно со студентами.

Авиационные классы появились по проекту «Передовые инженерные школы». Индустриальным партнером выступает Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. «Передовые инженерные школы» — федеральный проект, который стартовал в 2022 году и продлен до 2030 года. Он направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.