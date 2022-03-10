Двоих взрослых и троих детей спасли из пожара в казанской девятиэтажке

Сообщение о пожаре в доме №22/7 по улице Братьев Касимовых поступило сегодня в 11.48, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщалось, что пожар происходит на восьмом этаже девятиэтажного дома. До прибытия первых пожарных расчетов из здания самостоятельно эвакуировались 30 жильцов.

С помощью масок спасаемого с девятого этажа были спасены 5 человек – двое взрослых и трое детей.

В 12.08 пожарные локализовали возгорание, а в 12.15 полностью ликвидировали на площади 9 кв. метров. Выяснилось, что горели вещи в подсобке восьмого этажа.

Причины происшествия устанавливаются.



