Духовное управления мусульман РФ поддержало проведение исламских юношеских игр в Казани

Фото: пресс-служба Олимпийского Совета РТ

В Москве состоялась встреча председателя Олимпийского Совета РТ Марата Бариева с муфтием, председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации Равилем Гайнутдином на которой стороны обсудили вопросы подготовки I Юношеских игр Организации исламского сотрудничества, которые должны пройти в 2025 году в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-служба Олимпийского Совета РТ.

«Равиль Гайнутдин еще два года назад поддержал проведение юношеских соревнований в столице Татарстана, сегодня он также подтвердил свою поддержку в вопросе организации Игр» - прокомментировал итоги встречи Марат Бариев.

В июне этого года, на выездном заседании Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту предложение проведения Юношеских исламских игр в Татарстане единогласно поддержали все члены комитета.

Юношеские исламские игры это международные мультиспортивные соревнования, в которых примут участие спортсмены стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в возрасте от 14 до 16 лет. В программу соревнований планируется включить 21 вид спорта.