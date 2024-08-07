Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Духовное управления мусульман РФ поддержало проведение исламских юношеских игр в Казани
В Москве состоялась встреча председателя Олимпийского Совета РТ Марата Бариева с муфтием, председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации Равилем Гайнутдином на которой стороны обсудили вопросы подготовки I Юношеских игр Организации исламского сотрудничества, которые должны пройти в 2025 году в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-служба Олимпийского Совета РТ.
«Равиль Гайнутдин еще два года назад поддержал проведение юношеских соревнований в столице Татарстана, сегодня он также подтвердил свою поддержку в вопросе организации Игр» - прокомментировал итоги встречи Марат Бариев.
В июне этого года, на выездном заседании Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту предложение проведения Юношеских исламских игр в Татарстане единогласно поддержали все члены комитета.
Юношеские исламские игры это международные мультиспортивные соревнования, в которых примут участие спортсмены стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в возрасте от 14 до 16 лет. В программу соревнований планируется включить 21 вид спорта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»