Духовное управление мусульман Татарстана предупредило об изменении времени намазов

Духовное управление мусульман Татарстана по традиции предупреждает верующих республики об изменении времени совершения намазов.

Каждый год с начала мая (для Казани — с ночи с 5 на 6 мая) и вплоть до начала августа на территории Татарстана «белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари». Из-за этого оказывается невозможно с помощью астрономических расчетов точно определить время начала ночного (ясту) и утреннего (иртэнге) намазов, а также время завершения сухура (утреннего приема пищи в Рамадан).

В связи с этим Совет улемов ДУМ РТ принял «решение относительно исчисления времени намазов по сравнению с ближайшим регионом». В этом он последовал мнению татарского богослова и просветителя — имама Шигабутдина аль-Марджани.

Марджани говорил о необходимости вычислять отношение наступления и прекращения настоящей ночи к ночной и утренней молитве в том регионе, где действительно наступает темное время суток. В данном случае речь может идти, например, об Астрахани (этот город находится на 46-й широте и на той же долготе, что и столица Татарстана), поясняют в муфтияте.

«В г. Казани в ночь 4 на 5 мая утренняя молитва по настоящей ночи наступает в 23.44, а 5 мая с заходом солнца настоящей ночи уже нет. Это относительное исчисление дает сильно отличающееся время от предыдущего дня. Также важно отметить, что начало утренней молитвы — это начало поста», — уточняет пресс-служба ДУМ РТ.

Полностью график совершения намазов на весь 2021 год размещен на сайте Татарстанского муфтията.