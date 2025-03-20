Духовное управление мусульман РТ провело в мечети Марджани медиа-ифтар

В мечети Марджани прошел ифтар для представителей СМИ, организованный Духовным управлением мусульман Татарстана. Помимо ритуального разговения для журналистов вновь провели экскурсию по исторической мечети.

За час до вечернего намаза в мечети Марджани собрались журналисты и почетные гости. Среди них – заместитель муфтия РТ по информационной политике Ришат Хамидуллин, депутат Госсовета РТ и генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и его заместитель, главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов. Главным лицом медиа-ифтара стал вновь избранный муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Перед разговением для гостей провели экскурсию по мечети и музею, который открылся в прошлом году после реставрации.

Музейную часть представил старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Бахтияр Измайлов.

Часть здания, в которой сегодня обустроен центральный вход в мечеть, появилась лишь в 1982 году. Музей находится на цокольном этаже исторической части здания, и для него вскоре заработает отдельный вход, который разделит потоки любопытных туристов и верующих.

Концепция музея представляет из себя исторический путь, который проделала мечеть от своего открытия до настоящего времени. Первая экспозиция посвящена созданию религиозного сооружения и указу Екатерины II.

В 1767 году она побывала в Казани, и во время ее визита мусульмане-татары обратились к ней с просьбой о строительстве каменной мечети, потому что деревянные постройки регулярно страдали от огня.

Считается, что деньги на постройку мечети собрали 62 человека, в числе которых был купец 1-й гильдии Губайдулла Юнусов, ставший в последствии основным попечителем Первой соборной мечети (оригинальное название мечети Марджани).

Следующий этап в истории соборной мечети связан с назначением татарского просветителя Шигабутдина Марджани на пост имама. В зале, посвященном этому историческому периоду, можно увидеть копии документов и писем, написанных рукой богослова, и его атрибуты.

Завершается экспозиция советским периодом: от декрета Совета наркома 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» до деятельности первого имама мечети Марджани Талгата Таджуддина.

После экскурсии гости приступили к разговению. Ифтар сопровождался культурной программой, квизами и награждением.

По окончании ифтара Камиль хазрат ответил на вопросы собравшихся гостей. В частности, Камиль хазрат ответил на вопрос про платные ифтары. Самый яркий пример – прошедший бизнес-ифтар. Собранные деньги организаторы направили на благотворительность и развитие медресе.

«Себе они ничего не оставили. Таким ифтарам мы ни слова сказать не можем. Кто не хочет – может не участвовать, кто хочет – пусть участвует», – прокомментировал Камиль хазрат.