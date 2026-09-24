Духовное собрание мусульман РФ отметит десятилетие международной конференцией

В Москве 28 сентября текущего года пройдет пройдут международная научно-практическая конференция «Традиционные религии России: вклад в укрепление единства и развитие общества» и торжественный вечер «Сила веры – в единстве народов», приуроченные к Году единства народов России, 10-летию Духовного собрания мусульман России и 15-летию Московского муфтията.

Оба мероприятия организует Духовное собрание мусульман России при содействии органов власти, включая Министерство иностранных дел РФ, и общественно-социальных институтов.

Международная конференция пройдет на площадке гостиницы «Президент-Отель». Ожидается участие зарубежных делегаций из 40 стран Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки, Европы и Америки. В частности, будут представлены государства, входящие в БРИКС, ШОС и АСЕАН.

Кроме того, участие в конференции примут представители более чем 60 субъектов Федерации (включая руководителей регионов), руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, представители традиционных религий России и общественных организаций.

В 10.00 начнется пленарное заседание форума, посвященное роли традиционных религий в жизни общества. В 14.00 начнут работу две секции. В Красном зале пройдет встреча «Международное сотрудничество религиозных организаций в укреплении мира и согласия» по теме «Сила нравственного единства: вера, наука и культура». А в Круглом зале состоится очередное заседание меджлиса Духовного собрания мусульман России.

«Мы с большим уважением ждем участников и гостей на наши мероприятия. Большой интерес со стороны зарубежных стран показывает, что Россия находится в активном международном диалоге <...>. Общественная дипломатия, как всегда, является действенным фактором диалога. Накануне праздничного дня, 27 сентября, для зарубежных гостей будет организовано знакомство с проектом Межрелигиозного духовно-образовательного и культурно-просветительского центра в Новой Москве и будущей Московской wентральной cоборной мечети имени первого муфтия Российского государства Мухамеджана Хусаинова», – прокомментировал предстоящее собрание глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов,

Кульминацией юбилейной программы должен стать торжественный вечер «Сила веры – в единстве народов» в Государственном Кремлевском Дворце. Его программа призвана продемонстрировать тысячелетнюю историю российского ислама, традиционные духовно-нравственные ценности, темы просвещения, служения Отечеству, культурного наследия и единства народов России.

В числе участников концертной программы заявлены Алсу, Аскар Абдразаков, Альберт Жалилов, Илюса Хузина, Малика, Радик Яруллин, Иса Эсанбаев, ZAINETDIN и ансамбль танца «Казань». Также для гостей вечера будет организованна всероссийская выставка «С востока свет», где будут представлены произведения, посвященные истории принятия ислама Волжской Булгарией и традициям российских мусульман, портреты героев и волонтеров.