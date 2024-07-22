«Духовная столица БРИКС»: как пройдет Премия Священного Корана в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Стала известна программа Премии Священного Корана стран БРИКС+. Мероприятие будет проходить три дня, с 24 по 26 июля. Организаторы обещают, что конкурс заинтересует не только мусульман, но и гостей, придерживающихся светских взглядов.

«В этом году в БРИКС страной-председателем является Россия, и Казань стала местом проведения спортивных игр. Мы, как религиозные деятели, стараемся укрепить союз государств с духовной стороны», – сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В зале «Бальный» гостинично-развлекательного комплекса «Корстон» 24 июля в 11:00 начнется основное мероприятие – конкурс среди чтецов священного Корана из стран БРИКС+. «Плюс» означает еще 12 стран, которые официально не входят в межгосударственное объединение. Соревнование пройдет в номинации «Тилява» – красивое и искусное чтение Корана.

Россию на конкурсе представит хафиз и имам Соборной мечети Саратова Ясир Додарбеков, который победил накануне во Всероссийском конурсе чтецов в Москве. Сейчас ему 23 года, однако текст священной книги он знал наизусть уже в 11 лет. В отборочном этапе участвовали и татарские богословы.

«Участники из Татарстана были на отборочном этапе, но дальше не прошли», – сказал Рушан хазрат.

Жюри будет представлено пятью государствами: Россия, ОАЭ, Египет, Бангладеш, Иран. Россию в судейском составе представит кадый Казани Булат Мубараков. Председателем жюри станет глава Академии Священного Корана в Шардже Халифа Месбех ат-Тунайджи.

Победитель конкурса, помимо специальной «статуэтки», также получит денежную премию в размере $7000. Занявшие второе и третье место получат соответственно $5000 и $3000.

Мероприятие будет проходить до 18.00, вход свободный.

В четверг, 25 июля в «Корстоне» с 10.00 до 14.00 пройдет V Международная богословская конференция «Духовный Шелковый путь», состоящая из двух секций: «Коран в образах современной культуры» и «Народы Большой Евразии». А вечером в Национальной библиотеке Казани пройдет Форум мусульманской молодежи, где гости из стран – участниц БРИКС расскажут о своем опыте взаимодействия с молодежью.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В пятницу, 26 июля в «Корстоне» в 17:00 пройдет торжественное закрытие программы Премии Священного Корана. Вход на эту площадку будет платным – 500-1500 рублей. Все заработанные средства пойдут на благотворительность – издание Корана для слабовидящих, созданием которого занимаются в мечети «Ярдэм».

Помимо чтений Корана, гостей также ждет театрализованная постановка, режиссером которой выступил Рамиль Сибгатуллин. Одним из участников действа станет народный артист РТ Фанис Зигашин.

За час до церемонии закрытия, в 16.00, между духовными лидерами мусульман стран БРИКС будет принята резолюция о трех пунктах: многополярность мира, отношение духовенства к экстремистским призывам, сохранение духовно-нравственных ценностей.

Также в фойе всех гостей будет ожидать выставка, посвященная истории религии и религиозным деятелям в Татарстане, а каллиграф вязью распишет для гостей их имена или короткие молитвы.

В этом году председатель ДУМ РФ шейх Равиль Гайнутдин получил премию «Человек года в деле служения Корану» и продолжает свою работу, организуя уже международный конкурс. Отдельные соревнования среди чтецов проводятся во многих странах – Индонезии, Малайзии, Саудовской Аравии. Но международных масштабов конкурс еще не видел.