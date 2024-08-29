«Дух - стальной щит страны»: Герой РФ Сайфуллин встретился с ветеранами и волонтерами

Герой России Рустам Сайфуллин впервые посетил Татарстан, где выступил с вдохновляющей речью перед волонтерами фонда «Защитники Отечества» и ветеранами специальной военной операции в Казани.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сразу по прибытии в столицу Татарстана Рустам Сайфуллин направился в местное отделение фонда «Защитники Отечества», с которым он тесно сотрудничает с момента его основания. Герой России выразил намерение в дальнейшем оказывать поддержку и татарстанскому филиалу.

«Главная миссия фонда – оказание помощи и поддержки. Изначально он создавался для уволенных в запас военнослужащих, но сейчас круг тех, кому оказывается помощь, значительно расширился», – пояснил Рустам Сайфуллин.

Обращаясь к ветеранам, он высказал особую просьбу – проводить уроки в своих бывших школах, информировать население. В качестве аргумента Сайфуллин привел пример украинского учебника 2012 года издания, в котором детей активно обучали ведению боевых действий.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Кто расскажет о нас будущим поколениям? Ведь человек жив, пока жива память о нём. Важно понимать, что сегодняшняя молодежь в скором времени может встать с нами плечом к плечу или даже заменить нас. Наша задача – обучать их, развивать классы военной подготовки», – подчеркнул Рустам Сайфуллин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В процессе визита Рустаму Сайфуллину продемонстрировали работу психологических кабинетов, где оказывается профессиональная помощь, а также офис юриста, консультирующего ветеранов СВО.

«Казань произвела на меня большое впечатление. Здесь есть опыт, который можно и нужно перенимать», – поделился своими впечатлениями Рустам Сайфуллин.

На встрече с ветеранами и волонтерами в конференц-зале был показан короткометражный фильм о подвиге Рустама Сайфуллина. После просмотра герой лично рассказал о деталях произошедшего и своем пути реабилитации после полученных травм.

«Да, я потерял ногу, но у меня трое детей. И что теперь, опустить руки и жаловаться на судьбу? Нет, я восстановился, занялся спортом, и недавно завоевал первые места на соревнованиях по теннису и пауэрлифтингу», – поделился Рустам Сайфуллин своей историей преодоления.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Встреча завершилась общей фотографией и теплыми словами прощания. Рустам Сайфуллин пообещал обсудить поднятые на встрече вопросы с Раисом Татарстана в этот же вечер.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Тело можно ранить, но дух – неуязвим. Дух – это стальной щит России», – произнес на прощание свою любимую цитату Рустам Сайфуллин, вдохновляя присутствующих своим примером стойкости и патриотизма.