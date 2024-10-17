Дувановские яблоки, резные наличники и пирог из полбы: дрожжановцы отметили День культуры

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Дрожжановского района. Как сообщили в пресс-службе конкурса, на площади перед КЦ «Московский» гостей встречала ярмарка продукции, выпускаемой производителями и фермерами Дрожжановского района, в том числе семейными производствами.

Дрожжановский район — сельскохозяйственный, тем не менее, на его территории работает промышленная площадка, продукция резидентов которой и была представлена на ярмарке. Среди них — известные дувановские яблоки, выращенные в самом большом в Татарстане яблоневом саду в деревне Татарский Саплык.

Кроме яблок здесь также выращивают клубнику, малину и черную смородину. На стенде местной пекарни был представлен борай бәлеше (пирог из полбы) — традиционное татарское блюдо, которое практически исчезло из татарской кухни, сейчас его не встретишь на праздничных столах, а рецепт приготовления хранится лишь в нескольких районах Татарстана. Когда-то полба была весьма распространенным и популярным продуктом у татар. Свидетельством тому является то, что в соседнем Башкортостане есть целый район, названный в честь этого продукта — Бураевский. Преимущественное население этого района — татары.

В фойе КЦ «Московский» гостей праздника познакомили с обрядом чувашской свадьбы, татарским обрядом «чалгы сугу» (подготовка косы к сенокосу и другими обрядами народов, проживающих на территории Дрожжановского района.

Отдельное место заняла экспозиция, посвященная трудовым семейным династиям Дрожжановского района. Одна из таких — педагогическая династия Мокшиных, общий трудовой стаж которой составляет более тысячи лет.

Педагогическая династия Мокшиных берет свое начало с учителя церковно-приходской школы Василия Мокшина, который обучал детей грамоте. «Я — учитель в седьмом поколении», — рассказала директор средней школы чувашского села Городище Надежда Мокшина, презентуя свое семейное древо.

Многие потомки Василия Мокшина заняты сегодня педагогическим трудом, причем преподают они не только в Татарстане. Так, дочери учителя, Героя социалистического труда Александра Мокшина работают педагогами в Тольятти, Самаре, Ульяновске и в других городах. В Дрожжановском районе на педагогическом поприще трудятся шесть потомков Василия Мокшина. К слову, главный редактор республиканской газеты «Сувар», выходящей на чувашском языке, Светлана Трифонова также является правнучкой Василия Мокшина.

Среди представленных педагогических династий были также семья Лухмановых из деревни Старое Чекурское, семья Ахметовых, Тазетдиновых и другие.

Здесь же развернулась выставка коллекции гармоней Шамиля Мубинова из села Нижнее Чекурское. Первую свою гармонь 76-летний композитор и музыкант получил в подарок еще в 1960-е годы, когда учился в четвертом классе. Затем после возвращения из армии купил себе еще одну гармонь, затем еще несколько гармоней — так начала собираться коллекция. Шамиль Мубинов не только сочиняет музыку и играет на музыкальных инструментах, но и реставрирует старые гармони: на любой из них из его коллекции можно сыграть, что он и продемонстрировал, сыграв перед гостями на тальянке 1940 года выпуска.

Сегодня в коллекции Шамиля Мубинова 36 редких видов гармоней, 20 из них были представлены на выставке в Казани. Самая старая гармонь в коллекции — немецкая гармонь 1936 года. Ее в качестве трофея в село Нижнее Чекурское привез с Великой Отечественной войны дед Вакиф, который впоследствии подарил эту гармонь Шамилю Мубинову. Дети и внуки коллекционера и музыканта также играют на гармошках.

На соседней экспозиции была представлена коллекция маслобоек семьи Багаутдиновых из села Большая Цильна. Всего в их коллекции около 10 маслобоек XVIII-XIX веков. Все они были собраны у жителей местной деревни. Багаутдиновы не только коллекционируют маслобойки, но и сами изготавливают сливочное масло.

Районная библиотека представила коллекцию аутентичных татарских и чувашских костюмных комплексов, а также коллекцию кукол в повседневном и праздничном костюме татарки-мишарки, детском наряде, наряде татарского жениха и в чувашском национальном костюме. Все костюмы сшиты сотрудниками библиотеки из самотканых тканей, которые хранились в сундуках местных жителей.

Здесь же презентовали татарскую и чувашскую кухню, присущую именно жителям Дрожжановского района. Так, вместо традиционного для татар-мишарей баурсака здесь подавали бармак, на чувашском столе можно было отведать сыр чакат. А участницы объединения пенсионерок района приготовили фаршированную изюмом тыкву.

В соседнем зале развернулись семейные мастеровые — в Дрожжановском районе есть целые семьи, которые занимаются одним видом промысла. Например, семья Замалетдиновых занимается разведением овец и прядением шерсти. Семья Куракиных из села Убей презентовала свое ткацкое мастерство. Вся семья от мала до велика в этой семье занимаются ткачеством. В семейной коллекции Куракиных хранятся как старинные тканые вещи, сотканные их прабабушками, так и новые изделия, выполненные детьми.

Например, 13-летняя Арина Андреева здесь же за ткацким станком ткала полотно многоремизным ткачеством в четыре ряда. В семье также занимаются ткачеством на доске, ткачеством панно. Кроме того, Куракины восстановили технологию ткачества старинных чувашских поясов.

Семья Заббаровых занимается лоскутным шитьем. Асхаровы коллекционируют самовары, семьи Клементьевых, Кузнецовых и Петуховых — аутентичную посуду. Антонина Кудряшова занимается бисерным плетением — изготавливает чувашские головные уборы как при помощи ручного, так и станочного плетения, плетет чувашские нашейные украшения, обучает этому ремеслу своих детей и внуков. Последние пять лет семья Кудряшовых также изучает азы чувашской вышивки.

Здесь же была представлена выставка резных наличников Дрожжановского района. В коллекции представлены как наличники, изготовленные по образцам наличников района, сделанные современными мастерами с сохранением полихромной цветовой гаммы, так и наличники, снятые со старых домов. У каждого наличника есть свой узор и отдельные элементы, которые рассказывают определенную историю. При изготовлении образцов наличников мастерами были использованы именно те орнаменты и узоры, которые присущи тому или иному сельскому поселению. Преобладающие цвета представленных наличников — зеленый, синий и желтый.

Также же были презентованы туристические тропы Дрожжановского района. Отдельно развернулась картинная галерея семьи Захаровых.

Закончились Дни культуры Дрожжановского района театрализованным концертом под названием «Нәсел мирасы» («Наследие предков») с участием самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей Дрожжановского района.

Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал глава Дрожжановского района Марат Гафаров.

«Главная гордость нашего народа — трудолюбивый, гостеприимный, многонациональный народ. Мы гордимся трудовыми династиями нашего района. Они для нас — пример для подражания», — отметил Марат Гафаров. По словам главы Дрожжановского района, их район славится своими долгожителями: на сегодняшний день в районе проживает 192 человека, перешагнувших рубеж 90 лет. «Главный секрет долголетия по их словам — это крепкая семья, трудолюбие и человеколюбие», — добавил он.

День культуры Дрожжановского района посетили также исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе Республики Татарстан Нурия Хашимова и выходцы из Дрожжановского района — председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин, директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов и другие. «Дрожжановский район растет и меняется на глазах, добивается успехов и роста в сельском хозяйстве, а районный центр района не уступает иным европейским городам», — отметил Экзам Губайдуллин.

Во время концерта наряду с музыкальными номерами были представлены обрядовые постановки татарских и чувашских народов, таких как «Соенче», «Чаваш туй», «Проводы солдата», «Чалгы сугу», «Йомырка барямы» и «Майның унбише», который представил фольклорный ансамбль деревни Шланга.

Обряд празднования 15 мая — «Майның унбише» сохранился только в селе Шланга Дрожжановского района. Это ежегодный традиционный праздник, проводимый 28-29 мая (15 мая по старому календарю), свидетельствующий об окончании весенних полевых работы и начале лета. С древних времен в этот день дети играли в традиционные игры, пожилые ходили друг другу в гости, пели мунаджаты, молодые устраивали походы в лес, именно с данного праздника начинается период подготовки березовых, дубовых веников, сбор чайных и лекарственных трав. А после дневных гуляний, население собиралось на опушке леса, где устраивали посиделки с песнями, танцами, играми. В этот же день жители села заходили в лес и обнимали самый старый дуб за здоровье.

На концерте также выступили уроженцы Дрожжановского района — народный артист Татарстана Илсаф и заслуженная артистка Татарстана Алсу Абульханова. С отдельным номером выступил известный татарский композитор, лауреат президентской премии Эльмир Низамов. Несмотря на то, что сам композитор родился в Ульяновске, его родители являются выходцами из села Татарские Шатрашаны Дрожжановского района.

Закончился концерт исполнением песни «Мин яратам сине, Татарстан». Данная песня была выбрана для завершения Дня культуры Дрожжановского района не случайно — автор слов этой песни, ставшей народным гимном Татарстана, Роберт Ракипов родился в Дрожжановском районе. В 2008 году песня «Мин яратам сине, Татарстан» на музыку Роберта Андреева была удостоена Государственной премии Татарстана им Тукая.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.