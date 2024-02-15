«Душой болел за людей, себя не жалел»: ветеран-афганец воспитал сына-героя спецоперации

15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов и 35-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Житель Мамадыша Альберт Хабибрахманов в 1987-1989 годах находился в Афганистане. Он рассказал, как проходила его служба и как потом воспитал сына — кавалера ордена Мужества.

Альберт Хабибрахманов — уроженец села Усали, окончив сельскую школу, уехал в Тюмень, учился на строителя в лесотехническом техникуме. Именно там молодой человек получил повестку в армию. Учебку проходил в городе Чирчик Узбекистана.

«Нас, новобранцев, выстроили и спросили, кто хочет служить в Афганистане. На что почти все подняли руки, в том числе и я. Потому что отказ считался за трусость и малодушие. И вообще, в нашу молодость неслуживших ребят не уважали», — вспоминает Альберт.

Новобранец-узбек, на вопрос хочет ли он служить в Афганистане, единственный ответил: «Нет, у меня одна-единственная жизнь». Он погиб в самолете, потерпевшем крушение, даже не долетев до места назначения.

В воспитании патриотизма, по мнению мамадышца, большую роль сыграла Усалинская школа – его класс носил имя героя Афганской войны Ивана Данилова. Мальчики именно на его примере рвались в армию на защиту Родины.

Рота, где проходил службу Альберт Хабибрахманов, занималась охраной авиабазы в Кабуле. «Часто бывали атаки, нападения», — вспоминает ветеран.

Также он рассказал, что отношения между местным населением и солдатами были своеобразные.

«Если сегодня афганцы были за нас, то завтра могли свое мнение поменять на 180 градусов — и превратиться в душманов. Но в целом приходилось общаться, чтобы что-то у них купить, обменять. Ведь жизнь продолжалась, несмотря на войну», — говорит он.

В конце службы солдату в течение двух месяцев пришлось проходить лечение в госпитале в Смоленске. Все это время в селе Владимирово его ждала и писала письма девушка Розалия. После демобилизации молодые люди поженились.

Несмотря на то что можно было восстановиться в учебе в Тюменском техникуме, Альберт решил вернуться на родину, в Мамадыш, и устроится на завод водителем. У Хабибрахмановых появились на свет двое детей.

Сын Ильназ учился в школе №4 Мамадыша, увлекался борьбой, шахматами, армспортом. В детстве часто листал афганский альбом отца, любил слушать его рассказы о службе. После школы он поступил в медицинский колледж, по окончании которого решил стать военным, поступил на службу по контракту.

Еще задолго до СВО Ильназ проходил военные учения в Бузулуке Оренбургской области. В разговоре с близкими он с гордостью говорил, что учится применять новейшие оружия, управлять БМП. У него было большое желание испытать себя и применить свои умения в живом бою.

«Его желание сбылось, Ильназ попал в состав разведывательной роты, также обучал мобилизованных военному делу, помогал бойцам во всем: и как медик, и как опытный военнослужащий. Сынок душой болел за людей, себя не жалел», — говорит его мама Розалия Хабибрахманова.

К сожалению, 23 октября в населенном пункте Червонопоповка Ильназ Хабибрахманов погиб при исполнении боевой задачи. За бесстрашие и отвагу, проявленную на поле боя, Указом Президента Владимира Путина он посмертно награжден орденом Мужества.

В последний путь его проводили 30 октября в Мамадыше. Ильназ успел обзавестись семьей, у него осталась жена Виктория и 4-летний сын Тамерлан, которые живут в Набережных Челнах.

«Сноха с внуком часто приезжают к нам в Мамадыш, и мы тоже у них частые гости», — говорят Хабибрахмановы.

Портрет Ильназа в родительском доме стоит на самом видном месте. Там же неподалеку лежит афганский фотоальбом его отца.

«Никому не пожелаю пережить смерть ребенка. Наша отрада сейчас — сын Ильназа, наш любимый внук Тамерлан, так похожий на своего отца. Такой же добродушный, любознательный, веселый», — говорит Розалия ханум.