Дуслык народов, зыбкий профицит бюджета и иранский банк в Казани: обзор событий недели

Рустам Минниханов провел первую встречу с новым Генеральным консулом Турции в Казани Угуром Йылмазом

Фото: rais.tatarstan.ru

Турецкое начало: новый генконсул Турции в Казани познакомился с Раисом Татарстана

Во вторник Раис Татарстана Рустам Минниханов провел первую встречу с новым Генеральным консулом Турции в Казани Угуром Йылмазом. С дипломатической точки зрения в контексте региона подобное действие равнозначно вручению верительных грамот или аккредитации дипломатического представителя Турции в Татарстане. Разумеется, агремана, или предварительного согласия на личность дипломатического представителя, здесь быть не могло – уж слишком доверительны и тесны взаимоотношения Турции и Татарстана.

И новый генконсул выглядит как весьма достойная и перспективная фигура – ему 53 года, он владеет английским языком, прежнее место работы — Главное управление кадров МИД Турции. Также господин Йылмаз работал в Постоянном представительстве Турции при ООН, в посольстве Турции в США, советником в посольстве Турции в Ираке. Видно, что это опытный дипломат, работавший на довольно сложных и ответственных направлениях. Так что Раис Татарстана сразу очень тепло приветствовал Угура Йылмаза и пожелал ему успехов в новой должности.

Можно авансом говорить о достойной замене прежнего генконсула Исмета Эрикана, который был заметной фигурой на дипломатической орбите Казани и неформальным лидером «клуба консулов» в столице РТ. Исмет Эрикан вступил в должность Генерального консула Турции в Казани 1 октября 2019 года и за время своей работы, которая пришлась на сложные периоды (пандемия и начало СВО), проявил себя как горячий приверженец развития и углубления отношений Татарстана и Турции по всем направлениям. Что, безусловно, принесло действительно впечатляющие результаты. Так что новому генконсулу есть с кого брать пример.

Прием нового генконсула состоялся, можно сказать, в праздничной обстановке – встреча прошла в преддверии 100-летия провозглашения Турецкой Республики, которое отпразднуют завтра, 29 октября. Безусловно, Татарстан будет совершенно искренне поздравлять Турецкую Республику со столь знаменательным юбилеем.

Экономические отношения Турции и Татарстана в последнее время не просто на подъеме – их можно охарактеризовать как резко взлетающие в вертикаль. Только за 2022 год объем товарооборота между Татарстаном и Турцией вырос вдвое – до $1,2 млрд. В этом году показатели тоже растут. Столь бурный рост – свидетельство не только новой геополитической реальности, но и давних дружественных интенсивных контактов по линии международной дипломатии между Татарстаном и Турцией. По последним данным, общий объем турецких инвестиций в Татарстане составляет порядка 2,5 млрд долларов. Более 15 турецких компаний нашли перспективным развертывание своих производств в республике, а крупнейшие компании Татарстана напрямую работают с Турцией. Четверть всех инвестиций Турции в Россию приходится на Татарстан.

Угур Йылмаз вступил в должность, когда Россия нуждается во многих товарах и услугах, которые можно получить лишь благодаря параллельному импорту. И здесь тоже достаточно большое поле для работы. Но все трудности будут преодолены и все у нас получится – по-другому в отношениях Турции и Татарстана быть не может!

Раис РТ вручил орден «Дуслык» Республики Татарстан сыну главы Чеченской Республики Адаму Кадырову Фото: t.me/adelimkhanov_95

Чтобы не было осадка: Раис Татарстана вручил орден «Дуслык» Адаму Кадырову

Одним из нашумевших событий недели стала история с вручением ордена «Дуслык» Республики Татарстан сыну главы Чеченской Республики Адаму Кадырову.

Рустам Минниханов вручением госнаграды Татарстана младшему Кадырову изящно исправил ситуацию с неуместным обсуждением в стенах татарстанского парламента сугубо внутренних дел Чеченской Республики. Раис Татарстана, как умный руководитель региона, резко осадил депутата, который с парламентской трибуны начал рассуждать на не относящиеся к Татарстану темы. И, проявив мудрость, лично извинился перед Чеченской Республикой за эту бестактность.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но Рустам Минниханов, как опытнейший дипломат, нивелировал через вручение госнаграды даже гипотетически возможный «осадочек» от случившегося. Дело в том, что на Востоке и в исламе слова важны, но еще важнее личные жесты и личные поступки говорящего. Поэтому, невзирая на возможную критику от недалеких комментаторов, Раис Татарстана лично приехал в Чеченскую Республику, как брат к братьям, и символическим жестом вручения госнаграды Татарстана подчеркнул, что недоразумение исчерпано окончательно, в отношениях Татарстана и Чечни царит братский мир и гармония. Именно благодаря этим качествам лидер Татарстана столь успешен в дипломатических отношениях не только со странами исламского мира, но и на европейской арене.

Когда в очередной раз подчеркивается дружба Чечни и Татарстана, трудно сказать что-то другое, кроме «Молодцы!». Два братских региона дружат, обмениваются наградами и комплиментами в адрес друг друга – что в этом плохого? Руководители и вовсе называют друг друга братьями, и это не фигура речи – отношения между ними действительно почти родственные, они прекрасно понимают друг друга. Потому что есть общее вероисповедание, культура и большая история дружбы.

Врагам России вроде Никиты Журавеля, нанятого за гроши украинскими спецслужбами, не удалось разрушить межконфессиональный мир в нашей стране. Провокатор совершил кощунство, сжег священную книгу мусульман, да еще на территории мечети в Волгограде. Но провокация не удалась, потому что в нашей стране прекрасно понимают, как важно в такое непростое время сохранять согласие. В том числе и между регионами. А враги пусть и дальше кусают локти от бессилия.

Важное событие – совещание финансовых органов по итогам исполнения бюджета за девять месяцев текущего года Фото: rais.tatarstan.ru

«Не расслабляться!»: республиканское совещание финансовых органов

Важное событие в экономической жизни Татарстана – совещание финансовых органов по итогам исполнения бюджета за девять месяцев текущего года.

Как сообщил Рустам Минниханов, за этот период доходы консолидированного бюджета республики составили 395,5 млрд рублей, в том числе собственные – 331,2 млрд. Расходы казны за этот же период равнялись 353 млрд рублей, в том числе бюджета самой республики – 302,8 млрд. То есть по итогам девяти месяцев мы видим профицит бюджета на сумму 42,5 млрд рублей.

Однако довольно большой объем профицита не должен никого обманывать, потому что существует такое явление, как «бюджетный навес». То есть бюджетные расходы резко возрастают в конце года (как правило, в ноябре-декабре), так что бюджет не «по осени считают», а по годовому исполнению. Как заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, «остатки бюджетных средств на начало года и поступившие за девять месяцев доходы позволили полностью и своевременно выплатить зарплату с начислениями работникам бюджетной сферы, профинансировать в достаточном объеме запланированные расходы бюджетов всех уровней».

В целом картина выглядит, на первый взгляд, благостно – налоговые поступления растут во всех отраслях экономики, кроме нефтянки. Именно эта отрасль в значительной мере повинна в том, что за девять месяцев года сократились сборы главного для экономики Татарстана налога на прибыль, на который в структуре доходной части бюджета приходится 40%. В то же время остальные отрасли экономики республики, наоборот, прибавили и в значительной мере компенсировали падение налогов на прибыль со стороны нефтяников. Поэтому можно говорить не о снижении, а о стагнации поступлений налога на прибыль в бюджет республики – ведь поступления по нему за январь – сентябрь текущего года составили 133,2 млрд рублей, и это всего на 0,9% (или на 1,27 млрд рублей) меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Так что вряд ли стоит драматизировать ситуацию с предприятиями нефтегазового сектора. Это всего лишь временное явление, виной которому не столь благоприятная конъюнктура мировых цен на энергоносители. Но сейчас ситуация стала выправляться в положительную для нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии Татарстана сторону. Средняя цена на нефть марки Urals в январе – сентябре 2023 года сложилась в размере $59,5 за баррель, сегодня же она торгуется около отметки $80 за баррель.

Причины удорожания нефтяных цен лежат в крайне неустойчивой ситуации вокруг сектора Газа и в целом Ближнего Востока. Стабилизация там пока никак не просматривается, а значит, цены на нефть и зависящие от нее цены на продукты нефтехимии будут высокими, что благоприятно скажется на финансовых результатах предприятий этого сектора. И итоги года со стороны этих плательщиков будут достаточно благоприятными для бюджета.

Как опытный финансист и бывший руководитель Министерства финансов РТ, Рустам Минниханов на совещании призвал ни в коей мере не расслабляться и потребовал «сохранить положительную динамику по доходам», так как «в текущих условиях ситуация может измениться в любой момент». Он поручил вести постоянный мониторинг ситуации на предприятиях, включая их прогнозы на перспективу, совместно с производителями проводить анализ финансовых результатов, принимать меры для их поддержки. Министерству экономики РТ совместно с Министерством финансов РТ и налоговой службой нужно координировать работу, заявил Минниханов, так как «от этого во многом зависит качественное и равномерное исполнение бюджета».

В столице Татарстана открылся обновленный офис «Мир Бизнес Банка» – подразделения иранского банка «Банк Мелли Иран» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выбор очевиден: Иран открыл в Казани офис для исламского финансирования

Одним из значимых событий недели стал визит в Казань заместителя министра экономики Ирана Мохаммада Джавада Шарифзаде. Главной целью этого визита было открытие в столице Татарстана обновленного офиса «Мир Бизнес Банка» – подразделения иранского банка «Банк Мелли Иран». «Дочка» банка – «Мирас ФК» – планирует играть ключевую роль в развитии исламских финансов в Татарстане и России, влившись в двухлетний эксперимент по исламским финансам, который работает в Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкирии уже с 1 сентября 2023 года. Главный смысл его в том, чтобы адаптировать банковскую систему РФ к требованиям шариата. Банки смогут привлекать деньги населения и юрлиц по договорам партнерского инвестирования или в виде вклада в капитал и предоставлять беспроцентные займы населению и компаниям.

И вот мы видим, что из четырех регионов, где проходит эксперимент, иранцы выбрали именно Татарстан. Выбор обусловлен прежде всего давним плодотворным диалогом Татарстана и Ирана. В Казани с 2007 года работает Генеральное консульство Ирана, а между правительствами Татарстана и ИРИ с 1996 года действует меморандум о торговом сотрудничестве. По итогам 2022 года товарооборот между РТ и Ираном составил около 200 млн долларов, а по итогам года текущего он может удвоиться.

При этом развиваются не только экономические взаимоотношения, но и культурно-конфессиональные связи. Кроме проектов в области экономики и в научно-технической сфере Татарстан сотрудничает с Ираном в области образования, культуры, спорта. Кинематографисты из Ирана регулярно участвуют в Казанском международном фестивале мусульманского кино, в Казани проходят концерты иранской музыки, выставки. Вузы Татарстана имеют договоры о сотрудничестве с вузами Ирана, в Татарстане учатся 765 иранских студентов.

Раис Татарстана неоднократно посещал Иран с рабочими визитами, где не только встречался с элитой республики, но и знакомился с работой промышленных предприятий и посещал значимые духовные достопримечательности. В ходе визитов Рустам Минниханов посещал не только Тегеран, но и различные провинции Ирана, с губернаторами которых лидер Татарстана плотно взаимодействует в рамках международной региональной дипломатии. Отдельно следует сказать о давних и теплых личных взаимоотношениях Раиса Татарстана и нынешнего Президента Ирана Сеида Ибрагима Раиси. Рустам Минниханов налаживал эти контакты, когда господин Раиси еще не был президентом. Так что личная «химия» между лидерами Ирана и Татарстана имеет прочные и давние основания.

При таких тесных и дружеских взаимоотношениях выбор иранцами места размещения своего банковского офиса вполне очевиден и предсказуем. На примере открытия офиса иранского банка в Татарстане мы видим устоявшуюся тенденцию: зарубежный мусульманский мир видит Казань как опорный, тестовый хаб для вхождения на территорию России. Кропотливая работа по выстраиванию международных связей всегда приносит зримые плоды.

Недавно назначенный прокурор РТ Альберт Суяргулов провел первый прием граждан Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Разберемся!»: новый прокурор Татарстана провел прием бизнесменов

Недавно назначенный прокурор Татарстана Альберт Суяргулов провел совместно с Уполномоченным при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фаридом Абдулганиевым первый прием граждан. Возможность обратиться к новому главе надзорного ведомства со своими проблемами и жалобами получили предприниматели. На прием к прокурору записались 12 человек. Выходя после разговора с главой надзорного ведомства, они отмечали, что остались довольны встречей.

«Те жалобы, которые сегодня поступили, конечно же, требуют самого тщательного разбирательства. Уверен, что мы найдем пути решения, будем стараться, сделаем все, что от нас зависит», – заверил журналистов Альберт Суяргулов.

Прокурор отметил, что кадровый состав надзорного ведомства Татарстана – его новые коллеги и подчиненные имеют достаточно высокую квалификацию.

«Самое главное – они очень любят Татарстан, любят здесь жить и работать во благо республики», – подытожил Суяргулов.

Такое начало публичной деятельности нового прокурора свидетельствует о его искреннем внимании к жизни делового сообщества республики. Это сигнал бизнесменам – прокуратура будет продолжать разбираться с проблемами бизнесменов и идти им навстречу, а не выступать карательным органом. Альберт Суяргулов подчеркнул, что очень важно сохранять темпы развития экономики, которые держит Татарстан. Большая заслуга в этом, по его словам, принадлежит в том числе и предпринимателям.

Такое понимание роли предпринимательского сообщества от новоиспеченного прокурора Татарстана, безусловно, импонирует. Так держать, Альберт Закиевич!