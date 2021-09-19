Duslar House и Tuzelity в Казани станцевали шаффл-танец с избирателями

Участники Duslar House и шаффл-танцоры Tuzelity приняли участие в думских выборах и устроили филиал TikTok-хауса на одном из избирательных участков Казани.

Тиктокеры решили не только выразить свое волеизъявление, но и снять несколько коротких видео, в которых могли принять участие все, кто приходил на участок.

«Многим из нас исполнилось 18 лет, и мы решили таким образом привлечь внимание молодежи к выборам, мы считаем, что привычку ходить на выборы нужно вырабатывать с самого раннего возраста, потому что только так мы можем влиять на то, что происходит у нас в стране, надеемся, тем, кто был на участке понравились наши видео», — сказала одна из участниц TikTok-хауса Эмилия Кузнецова.