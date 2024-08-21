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«Душевность и улучшение жизни»: в Челнах проходят праздники двора
Праздник двора для жителей 31 микрорайона прошел во дворе дома 31/08 в Набережных Челнах. Горожан на мероприятии поприветствовали замглавы муниципального образования Ирина Сагидуллина, депутат Городского совета Лариса Зубрилова, глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов.
Творческие коллективы подготовили концертно-развлекательную программу, спортивный клуб «Торнадо» организовал игровую площадку, а жители микрорайона подготовили выставку декоративно-прикладного творчества.
Председатель ТОС Зоя Пиванова вручила подарки активным жителям микрорайона — неравнодушным людям разных профессий, разного возраста.
«Всех их объединяет одно! Все свои усилия они прикладывают на развитие культуры, патриотизма и воспитание общества в микрорайоне, его благоустройство и улучшение жизни. Все они принимают активное участие в различных акциях, субботниках, душевных праздниках и мероприятиях нашего города», — отметил Эдуард Фаттахов.
Заместитель директора УК «ЖилЭнергоСервис» Ирина Михайлова вручила благодарственные письма и подарки лучшим работникам жилищно-коммунального хозяйства.
Организаторами праздника выступили актив и председатель ТОС «31 комплекс» Зоя Пиванова.
Как ранее сообщал «Татар-информ», строительные работы в Челнах по проекту «Наш двор» стартовали 8 апреля. Всего в рамках программы отремонтировано более 420 дворов. В общей сложности здесь предполагается обновить более 680 дворовых территорий.
Фото предоставлено Центральным районом Набережных Челнов.
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