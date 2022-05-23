Душевнобольной казанец забил до смерти возлюбленную за отказ отпустить его к жене

В минувшую пятницу в квартире одного из домов по улице Лазарева в Казани обнаружено тело 46-летней женщины. По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний сожитель убитой, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в день трагедии мужчина созвонился с супругой, с которой не жил вместе, и договорился о встрече. Услышав разговор, сожительница заперла квартиру и спрятала ключи. Между возлюбленными произошла ссора, во время которой мужчина жестоко избил женщину и ушел к жене. Вернувшись, злоумышленник обнаружил, что женщина мертва.

Стоит отметить, что подозреваемый стоит на учете у врача-психиатра.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На время следствия подозреваемый помещен под стражу.

