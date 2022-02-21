«Душа народа»: Мухаметшин поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

Учрежденный ЮНЕСКО и поддержанный Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания к проблеме сохранения лингвистического многообразия, Международный день родного языка с 1999 года отмечается во всех уголках земного шара. Такие слова привел Председатель Госсовета РТ, руководитель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин в своем поздравлении жителям республики.

«Безусловно, родной язык – это “душа народа”, нематериальный залог существования нации и самый сильный инструмент сбережения ее идентичности, поскольку любой этнос черпает духовные силы в своих истоках, вере, культуре и, конечно же, языке. Говоря о многоликости национальных культур и ярчайшей палитре тысяч языков, существующих в мире, мы отдаем должное тому эмоциональному заряду, который несет слово, высказанное именно на родном языке. Буквально с момента рождения он накладывает уникальный отпечаток на каждого и, несмотря на то, что впоследствии мы часто изучаем и другие языки, особое восприятие окружающего мира, “впитанное” через язык отца и матери, не исчезает никогда.

Дорогие друзья! Международный день родного языка – прекрасный повод высказать слова благодарности всем, кто ратует за сохранение и изучение родных языков. Служит делу продвижения национальной культуры. Ведет к восприятию мира, красоты и добра через родную речь.

Убежден, что человек, искренне любящий родной язык, с уважением отнесется и к иноязычному соседу, как это исторически сложилось у нас в Татарстане. Гордимся, что наша земля стала добрым домом для представителей более 170 национальностей. Руководство республики делает все необходимое для сохранения их культурной самобытности, достижения гармонии многоязычия, поскольку именно в этом видится залог гражданского мира и общественного согласия. Так давайте будем доброжелательнее и терпимее друг к другу. На каком бы языке мы ни говорили, цель у всех одна: жить долго и счастливо, видеть близких здоровыми и благополучными. Желаю всем нам удачи на этом пути, и пусть сегодняшняя памятная дата станет еще одним знаком уважения ко всем языкам и культурам, существующим в республике, стране и мире», – говорится в тексте поздравления.