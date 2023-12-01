«Душа нации»: три педагога родных языков из Агрызского района признаны лучшими в РТ

В Татарстане прошел конкурс «Лучший педагог, реализующий программы дошкольного образования на родном языке». Три представителя Агрызского района оказались в числе победителей и призеров мероприятия, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Обладателем наивысшего приза стала воспитатель детского сада №5 Светлана Петрова, преподающая на удмуртском языке, 1-го места — воспитатель Бимской средней школы Эльза Пажбекова. Третьей стала воспитатель Кулегашской начальной школы-детского сада Людмила Михайлова.

Светлана Петрова является разработчиком методического пособия по изучению удмуртского языка, ее статьи опубликованы международном журнале. На конкурсе она представила мастер-класс «Город мастериц», на котором обучала ребят украшению мониста, составлению узоров на льняной сумочке и росписи деревянных подносов. Во время занятий она проводила народные игры с залом под аккомпанемент удмуртской музыки.

Эльза Пажбекова представляла на конкурсе марийскую культуру. В своем выступлении она подняла вопросы сохранения родного языка и культуры, поделилась с участниками опытом работы в этом направлении. Ее мастер-класс был посвящен созданию макета «Марийская изба» .

Больше всего детей привлек мастер-класс Людмилы Михайловой, которая учила малышей плести марийский пояс на ткацком станке. На круглом столе же ребят ожидали неожиданные вопросы на знания и красноречие участников.

Подводя итоги, участники конкурса подчеркнули важность изучения родных языков — души нации и главного элемента культуры.

Конкурс проводился при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан и председателя региональной общественной организации «Национально-культурная автономия марийцев Республики Татарстан» Олега Третьякова.

Фото: пресс-служба Агрызского района