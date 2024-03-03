«Душа болит за ребят»: волонтер из Бавлов рассказала, почему сама ездит на передовую

Фото: Айгуль Габдрафикова

Индивидуальный предприниматель и руководитель волонтёров Елена Гадельшина занимается организацией и сбором гуманитарной помощи. Сначала женщина и не думала, что поедет отвозить посылки в числе тех, кто занимается этим постоянно.

«Как-то пришёл один парень с нефтебазы, он как раз собирался ехать, чтобы отвезти гуманитарку. Спустился сюда к нам на цокольный этаж и обалдел, что у нас такая работа проводится. Забрал гуманитарку, сети, первый раз отвёз сам, потом приехал и говорит: „Елена Борисовна, тебе нужно самой ехать“. Я согласилась, тем более такие мысли уже были у меня. И вот 14 февраля 2023 года я поехала в первый раз, 15 февраля была в двух госпиталях — в Луганском и Беловодском. Там мы всё разгрузили и заодно собрали информацию, какая им нужна помощь. И в следующий раз я поехала уже в апреле», — поделилась Елена Гадельшина.

Фото: Айгуль Габдрафикова

Таким образом, она узнавала и собственными глазами видела то, в чём нуждаются бойцы.

«Знаете, какая проблема в госпиталях существует? Я никогда не задумывалась над этим — сколько у них стирки, какое количество постельного белья нужно постирать и где-то высушить, — рассказыала Елена Гадельшина. — Госпиталь попросил сушильную машинку, и мы купили её и отвезли, цена — около 100 тысяч. Да, дорого, но они без неё никак».

Фото: Айгуль Габдрафикова

На вопрос — не страшно ли ей ездить в зону СВО, она ответила не задумываясь.

«Я несколько раз ездила, и в госпитале была и три раза у самих ребят. Прилёты были, да, слышали. Я почему туда езжу? Душа болит за ребят. Я как мама. Девочки у меня здесь пекут пироги, манты. Молочку, пиццу передаём, и я это все стараюсь довезти. И вы знаете, ребята с таким удовольствием всё это кушают, так как это всё домашнее. Кушать-то у них есть, но это всё надоедает, а вот домашнее их очень радует. И знаете, что они говорят чаще всего: „Нам так-то ничего не нужно, у нас всё есть. Самое главное — спасибо, что вы приехали, что поговорили с нами по-человечески, без приказов, задач, просто по душам. Нам так хорошо от этого“», — заключила волонтер.

Фото: Айгуль Габдрафикова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.