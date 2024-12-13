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Дуров заявил, что Telegram удаляет около 1 млн каналов и групп каждый месяц
Уже не первый год Telegram удаляет около 1 млн каналов и групп, а также 10 млн пользователей мессенджера каждый месяц. Данная мера касается тех, кто нарушают правила. Об этом заявил основатель «телеги» Павел Дуров в своих соцсетях.
В посте Дуров подчеркнул, что команда модераторов постоянно работает над безопасностью Telegram. Причем удалять «нарушителей» им помогает искусственный интеллект (ИИ).
Дуров также добавил, что большая часть этой работы оставалась за кадром и общественность не была полностью осведомлена о масштабах усилий команды по модерации, а информация с веб-сайта уже устарела, поскольку не обновлялась 10 лет.
«Чтобы решить эту проблему, мы запустили новый раздел на нашем сайте: telegram.org/moderation. На этой странице рассказывается о невероятной работе, которую наши модераторы проделали за эти годы, и предлагается прозрачный обзор нашей постоянной приверженности обеспечению безопасности Telegram», - написал Дуров в посте.
Всего с начала 2024-го Telegram заблокировал свыше 15,3 млн групп и каналов. Уточняется, что в более 701 тыс. из них был материал о сексуальном насилии над детьми, а почти 129 тыс. были связанны с терроризмом.
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