Дуров: Telegram-канал казанского стрелка должен был стать его предсмертной запиской

Telegram-канал Ильназа Галявиева, открывшего вчера стрельбу в 175-й школе Казани, стал открытым лишь за 15 минут до трагедии. Сообщение с планами по нападению появилось в нем за 20 минут до инцидента. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Все подписчики, как и жалобы, появились после трагедии, и в течение часа канал заблокировали за призывы к насилию. До ЧП в нем был только один подписчик — сам Галявиев. Дуров полагает, что канал должен был стать своего рода «предсмертной запиской» стрелка. Таким образом, даже при мониторинге всех сообществ в Telegram правоохранительные органы бы не успели предотвратить случившееся.

«Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии», — отметил Дуров.

Жертвами 19-летнего стрелка стали девять человек – два учителя и семь детей. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.