Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к смартфонам через WhatsApp

Хакеры могут получить полный доступ ко всей информации с телефонов, на которые установлен мессенджер WhatsApp. Об этом заявил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем блоге.

«Это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, о которой сообщил сам WhatsApp на прошлой неделе. Всё, что хакеру нужно было сделать <…> — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами <…>», — констатировал предприниматель.

При этом Дуров уверен, что даже обновление WhatsApp до последней версии не решит проблему. По его словам, аналогичные проблемы с системой безопасности этого мессенджера выявлялись в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах, а до 2016-го в приложении вообще отсутствовало шифрование данных.

Программист также подчеркнул, что не подталкивает пользователей переходить на основанный им Telegram, так как он, по его мнению, не нуждается в дополнительном продвижении.

«Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки», — посоветовал вместе с тем Павел Дуров.

На прошлой неделе были найдены две критические уязвимости в безопасности WhatsApp, которые относятся к более старым версиям программы для смартфонов на iOS и Android. Первая из них, CVE-2022-36934, позволяет хакерам запускать удаленное выполнение кода с помощью простого видеозвонка. Она присутствует в приложении до версии 2.22.16.12, пишет портал The Verge.

Вторая уязвимость, CVE-2022-27492, делает возможным удаленный запуск кода через вредоносный видеофайл, который достаточно просмотреть. Она угрожает пользователям версий мессенджера до 2.22.15.9 для iOS и до 2.22.16.2 для Android, замечает издание Tech Crunch.