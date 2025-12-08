Дунаев: Горбачев ничего не сделал для сохранения СССР, так как его целью был развал Союза

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев не пытался предотвратить подписание Беловежских соглашений, потому что его главной целью был развал Коммунистической партии, что автоматически вело к распаду страны. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал бывший министр внутренних дел РСФСР Андрей Дунаев в годовщину событий.

Напомним, 8 декабря 1991 года лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, которые провозглашали прекращение существования СССР.

Отвечая на вопрос, почему Горбачев медлил и не отдал приказ об аресте инициаторов соглашений, Дунаев был категоричен.

«Потому что он в Турции заявил, что главной его целью в жизни было развалить Компартию. Развал Компартии — это и развал Союза», — пояснил он.

Экс-министр также вспомнил, что в 1991 году он вместе с другим высокопоставленным силовиком обсуждал возможность силового противодействия с использованием внутренних войск. Однако, по его словам, этого не произошло из-за позиции самого Горбачева, который не желал сохранять Союз.