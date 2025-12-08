Дунаев: Ельцин не стал президентом СССР, так как хотел быть «царьком» в России

Борис Ельцин в 1991 году отказался от перспективы стать президентом всего Советского Союза, потому что стремился как можно скорее обрести единоличную власть в России. Об этом «Татар-информу» заявил бывший министр внутренних дел РСФСР Андрей Дунаев.

«Я Борису Николаевичу говорил: "Борис Николаевич, Россия проголосует за тебя, все русские, проживающие в республиках, тоже проголосуют за тебя. Вот ты будешь президентом Союза"», — вспоминает Дунаев.

Однако, по его словам, это предложение было отвергнуто. «Но они все так хотели скорей царьками стать, что не хотели дожидаться выборов», — пояснил экс-министр.