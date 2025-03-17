«Думаю, у нас все хорошо с Россией»: о чем будут телефонные переговоры Трампа с Путиным

Дональд Трамп заявил, что поговорит с Владимиром Путиным во вторник по телефону. Российская сторона не отрицает возможность такого разговора. Почему он так важен, о чем пойдет и каких ждать итогов — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Дональд Трамп: «Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику»

Фото: The White House / Public Domain / соmmons.wikimedia.org

«Я буду говорить с президентом Путиным»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во вторник планирует поговорить по телефону с Президентом России Владимиром Путиным.

«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник», — сказал Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One во время рейса из Флориды в Вашингтон.

В свою очередь, в России не отрицают возможность такого разговора. Более того, российская сторона даже готовится к личной встрече Трампа и Путина.

«Эта тема обсуждается нами с американцами. Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого», — заявил 16 марта помощник Президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста.

Российская сторона даже готовится к личной встрече Трампа и Путина Фото: kremlin.ru

Фейк про девятичасовое ожидание

Вечером 13 марта Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Трамп после его визита заявил о «хороших и продуктивных» переговорах с Путиным. Шансы на скорое завершение конфликта на Украине он также оценил как высокие.

Любопытно, что визит Уиткоффа к Путину был омрачен распространенным британским телеканалом Sky News фейком о том, что «Путин принял Уиткоффа после девятичасового ожидания».

«Фейковые новости, как обычно, снова за свое! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что Президент России Владимир Путин заставил моего высокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле не было никакого ожидания», — написал Трамп в соцсети Truth Social

В принципе понятно, откуда дует ветер, – британцы настроены диаметрально противоположным образом к усилиям Трампа по установлению мира на Украине.

Последний разговор Путина с американским лидером Джо Байденом был 12 февраля 2022 года, то есть более трех лет назад Фото: kremlin.ru

Почему этот разговор так важен?

Если этот разговор состоится, то он может стать вторым между президентами России и США с момента вступления Трампа в должность. В прошлый раз Трамп и Путин разговаривали по телефону 12 февраля. И их разговор продолжался около полутора часов. Тот февральский разговор стал переломным моментом в начавшейся после прихода Трампа в Белый дом оттепели в российско-американских отношениях.

Напомним, что последний разговор Путина с американским лидером Джо Байденом был 12 февраля 2022 года, то есть более трех лет назад. Кроме того, при администрации Байдена произошло самое резкое ухудшение в целом российско-американских отношений, сопоставимое с их ухудшением во времена Карибского кризиса в 1962 году. Такое длительное отсутствие общения совершенно ненормально для двух держав с самым большим арсеналом ядерного оружия. Трамп неоднократно критиковал Байдена за такую игру «в молчанку» и после прихода в Белый дом начал исправлять эту ненормальную ситуацию.

В февральском же телефонном разговоре Трампа и Путина прозвучало много важных и позитивных заявлений.

«Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в конфликте России и Украины, сформировать соответствующие команды и немедленно приступить к переговорам. Именно после этого телефонного разговора последовали российско-американские переговоры 18 февраля в Джидде (Саудовская Аравия), где был сделан важный шаг по главной теме во взаимодействии с США — реставрации отношений двух стран.

Так что второй по счету телефонный разговор Путина и Трампа обещает быть содержательным и очень важным для дальнейшего сотрудничества США и России, а также для урегулирования российско-украинского конфликта.

После февральского телефонного разговора Трампа и Путина последовали российско-американские переговоры 18 февраля в Джидде Фото: U.S. Department of State / Public Domain, commons.wikimedia.org

О чем могут говорить Путин и Трамп?

Как передает агентство Reuters, Трамп сообщил журналистам 16 марта на борту самолета во время перелета в Вашингтон из Флориды, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над Запорожской АЭС.

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — с оптимизмом заявил Трамп.

Под вопросом «контроль за АЭС» подразумевается Запорожская АЭС (ЗАЭС) в городе Энергодар в Запорожской области, которая осенью 2022 года стала частью России. ЗАЭС с того времени является федеральной собственностью России.

Российские войска взяли под контроль Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. После этого крупнейшая в Европе АЭС подвергалась обстрелам, которые повредили линии внешнего электроснабжения. 11 сентября АЭС была полностью остановлена из соображений безопасности. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляют, что звуки взрывов возле ЗАЭС раздаются почти каждый день. Обстрелы ЗАЭС – это явно ненормальная ситуация, грозящая полноценной радиационной катастрофой. Неудивительно, что Трамп так сфокусирован на контроле за безопасностью этого объекта, чего не скажешь о европейцах, игнорирующих эту угрозу. Странно, ведь в случае (не дай бог!) инцидента именно они и пострадают в первую очередь. То есть в Америке есть понимание опасности, а у Европы – нет.

Российская армия наступает и владеет инициативой по всей линии боевого соприкосновения Фото: © Станислав Красильников / РИА Новости

Наиглавнейший вопрос территорий

«Вопрос территорий в контексте конфликта на Украине» – это главный, корневой вопрос в предстоящей беседе, от которого зависит, будет ли продвижение по мирному урегулированию.

Президент России неоднократно публично заявлял о том, какие условия для прекращения огня выдвигает Россия. Так, например, 14 июня 2024 года Владимир Путин заявил, что для прекращения огня и начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Причем обращаю внимание — именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», — заявил Путин.

«Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — сказал Президент России. Он подчеркнул, что Россия «это сделает незамедлительно».

Если Трамп примет именно такую позицию Путина по территориям, то можно надеяться на значительный прогресс в урегулировании российско-украинского кризиса. Украина вместе с Европой могут отрицать эту позицию, но не отрицать реальность. Ведь последний козырь Киева с «Курским плацдармом» был помножен на ноль. Российская армия наступает и владеет инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Это очевидно даже американцам.

Неизбежное освобождение новых российских регионов – это лишь вопрос времени. И если Америка признает эту реальность и убедит киевский режим принять такое положение (а американцы умеют выдрессировать даже такого капризного неадеквата, как Зеленский), то дальнейших жертв и разрушений можно избежать. Вот чего мы ждем от переговоров Трампа и Путина.