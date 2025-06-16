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На главную ТИ-Спорт 16 июня 2025 09:55

«Думаю, это слухи» - Аршавин о переходе Кисляка в «Фенербахче»

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Экс-футболист «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» отреагировал на возможный трансфер полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в «Фенербахче».

«Думаю, это слухи. Во‑первых, у Матвея, по‑моему, контракт с ЦСКА долгосрочный. Во‑вторых, речь идет о переподписании. В‑третьих, ЦСКА так дешево своих воспитанников не продает. «Фенербахче» так дешево звезд не покупает. Мне кажется, это больше слухи.

Он ярко сверкнул во второй половине чемпионата, стал чуть ли не главным опорным игроком. Он хорошо видит поле, у него умная голова, он держит борьбу. Насколько я помню, на детском уровне он играл выше, а в большом футболе – на позиции опорника», – сказал Аршавин.

В составе ЦСКА Матвей Кисляк стал обладателем Кубка России в 2025 году.

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