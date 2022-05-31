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Происшествия
31 мая 2022  16:45
Павел Климчак

Думая, что спасает свои деньги, казанец перевел 280 тысяч рублей мошенникам

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Накануне 39-летнему жителю Казани позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками банка. Они сообщили мужчине, что якобы на его имя подали заявку на кредит в 320 тысяч рублей.

Затем под руководством лже-сотрудников банка, казанец, сообщил номер своей карты и несколько раз продиктовал им коды подтверждения, которые приходили ему в СМС на телефон. Якобы все это нужно было сделать, чтобы сохранить свои деньги.

Однако через некоторое время мужчина увидел, что с его карты списали 280 тысяч рублей. Позвонив в банк, он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета в крупном размере». Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Казани.

#мошенники #кража с банковской карты
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