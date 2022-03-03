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Ру Тат
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Происшествия
3 марта 2022  11:57
Павел Климчак

Думая, что помогает поймать мошенников, жительница РТ перевела деньги аферистам

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С 56-летней жительницей Альметьевска связалась незнакомка, представившаяся сотрудником безопасности банка, которая рассказала о якобы проводимой спецоперации по поимке мошенников среди сотрудников банка.

Звонившая сообщила, что с карты женщины попытались снять деньги. Та поверила аферистке и последовала всем ее инструкциям: доехала до ближайшего банкомата и перевела мошенникам 85 тысяч рублей, после этого она оформила кредит на 130 тысяч рублей, который также потом перечислила аферистам.

На следующий день лжесотрудница банка начала интересоваться данными детей женщины. Ее это насторожило, и она поняла, что имеет дело с мошенниками. Она обратилась в полицию, где в данный момент устанавливают личность аферистки. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.

#Мошенничество
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