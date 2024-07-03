«Думать было некогда»: в Старой Письмянке подросток спас из огня пенсионерку

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В селе Старая Письмянка Лениногорского района Татарстана растущий в многодетной семье 14-летний подросток Роман Каяшев спас от пожара пожилую соседку Людмилу Владимировну, а также, несмотря на серьезный риск, помог сохранить от огня ее документы.

Пожар на улице Молодежная случился вскоре после полуночи 27 июня. Загорелась веранда дома, разделенного между двумя владельцами: семьей Каяшевых и 72-летней «тетей Люсей». Пенсионерка кричала, стараясь разбудить соседку Любовь Ивановну. Но та гостила у сестры в городе, и на зов о помощи откликнулся ее внук — Рома.

«Была уже ночь, когда я услышал, как кричит соседка. Я распахнул окно, чтобы убедиться, что мне не показалось, отчетливо услышал крики о помощи. Я растолкал и разбудил брата Ивана и помчался на улицу, к соседнему крыльцу. Калитка, ведущая во двор, была заперта изнутри. Я вскочил на скамейку, перелез через забор и оказался на лужайке перед соседским окном, в котором увидел тетю Люсю, она просила о помощи. Я влез в окно и помог пенсионерке выбраться из дома. Бабушка попросила меня вытащить из огня документы, сообщила, где они находятся», — поделился подросток воспоминаниями о совершенном им поступке.

Несмотря на риск обрушения перекрытий, Роман вновь залез в дом и нашел в шкафчике бумаги пенсионерки — хотя, по его собственным словам, «было очень жарко и трудно дышать, угарный газ резал глаза». «Слегка кружилась голова, но потом это прошло», — добавил он.

В это же время разбуженный Ромой Иван позвонил в пожарную часть и нескольким знакомым. Вскоре многие люди из числа живущих рядом прибежали на помощь и начали засыпать огонь землей. Пришедшая в себя пенсионерка показала, где находится бочка с водой, и пожар стали тушить уже ей.

Поступок Романа не удивил его мать и бабушку — Марину Каяшеву и Любовь Исаеву. «Я не удивилась, когда узнала, что сын спас соседку. Несмотря на то, что Рома озорной мальчишка, он очень добрый, во всем мне помогает, хозяйственный. Вскопать огород, убрать снег — в этом он первый и незаменимый помощник», — заметила мама.

«До сих пор мурашки по коже, как подумаю, что Рома подверг свою жизнь опасности. Я всеми внуками горжусь, а Ромой особенно!» — добавила бабушка.

Согласен с ней и старший брат Романа — Иван. «И я горжусь своим отважным братишкой. Пожар действительно был страшный, от силы огня разлетался шифер, его осколки долетали до соседних дворов, было жутко, а Рома просто сделал всё, что на тот момент требовалось от настоящего мужчины: обеспечил спасение не только хозяйки дома, но и ее документов», — уверен он.

Стоит отметить, что в семье 65-летнего Арифа и 41-летней Марины Каяшевых шесть детей: 20-летняя Мария, 16-летний Иван, 14-летний Роман, трехлетний Назар, двухлетняя Камила и пятимесячный Камал (трое старших — от первого брака Марины). Рома пока хочет стать дальнобойщиком — и проявленное им мужество может свидетельствовать, что ему подойдет эта нелегкая профессия.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.