«Думали, ДТП, оказалось убийство»: ветеран ГАИ о буднях работы автоинспектора

Живописное село Елхово на правобережье Шешмы вызывает у Салимзяна Гурьева противоречивые чувства

Фото: almet-history.tatneft.ru

«Мое внимание привлек грузовик, водитель которого почему-то показался подозрительным»

Август всегда насыщен хлопотами, будь ты сельчанин или городской дачник. Именно в эти дни Салимзян Гурьев выбрал время, чтобы поехать в село Елхово, что в сорока километрах от Альметьевска. Там живет его мама, которой скоро исполнится ровно 100 лет.

Елхово… Этот живописный населенный пункт в правобережье Шешмы вызывает у Салимзяна противоречивые чувства. Ведь он не только ассоциируется с образом доброй мамы Муниры Шамсутдиновны, но и пробуждает тревожные воспоминания.

Именно возле Елхово почти сорок лет назад произошло страшное ДТП, в котором погибла супружеская пара из Елхово. Эта дорожная авария, как оказалось, была преднамеренным убийством. Именно молодой инспектор ДПС – старшина Салимзян Гурьев – раскрыл тогда преступление, которое оказалось не по зубам даже матерым оперативникам.

Он поймал преступника, который на грузовике ЗиЛ-157 дважды, чтобы не оставить свидетелей, переехал семейную пару на мотоцикле с коляской, оставив сиротами двоих маленьких детей.

Старшина Салимзян Гурьев раскрыл преступление, которое оказалось не по зубам даже матерым оперативникам Фото: предоставлено Госавтоинспекцией Татарстана

«Тогда ежегодно из Альметьевска отправляли в Елхово людей и технику на уборку лука с колхозных полей. Чтобы не допускать хищения продукции, горком КПСС распоряжался откомандировывать туда и наших сотрудников. Как-то мое внимание привлек ЗиЛ-157, водитель которого почему-то мне показался подозрительным. Не прошло и недели, как появилась информация, что на проселочной дороге, связывающей Елховку с деревней Дальняя Ивановка, в ДТП погибли мужчина и женщина», – вспоминает Салимзян Константинович.

Как выяснилось, муж с женой на мотоцикле возвращались в Елхово, в люльке они везли барашка. В них на скорости врезался грузовик, мотоцикл перевернулся. Пьяный водитель, дабы избежать наказания, решил избавиться от пострадавших свидетелей, повторно переехал мотоцикл с людьми и скрылся с места происшествия.

На поиски преступника была направлена опергруппа, которая в течение трех дней безуспешно занималась расследованием резонансного дела. Подключили к оперативно-розыскным мероприятиям и старшину Гурьева. Прихватив с собой молодого друга, Салимзян поехал по соседним населенным пунктам. И тут в селе Ямаши, что в 60 километрах от Альметьевска, возле одного из домов они увидели тот самый ЗиЛ-157, который встречался Салимзяну на сельхозработах у Елхово.

«Был дождливый день, водителя в салоне машины не было. Я решил быстро обследовать грузовик и снизу на глушителе и на днище обнаружил повреждения в виде вмятин и царапин. Зашли в дом, задержали водителя и доставили его в УВД, где он дал признательные показания», – рассказал Салимзян абый.

В селе Ямаши, что в 60 километрах от Альметьевска, возле одного из домов они увидели тот самый ЗиЛ-157, который встречался Салимзяну на сельхозработах у Елхово Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

«Увидеть столицу, которая готовилась к Олимпиаде, для меня, сельского парня, было большой удачей»

Салимзян Гурьев родился в 1955 году в поселке Красный Яр Черемшанского района. После службы в армии, которую он прошел на Дальнем Востоке, поехал в Альметьевск, устроился на работу в бывшее АТХ-14. В 1977 году по направлению от комсомольской организации автохозяйства пошел в ГАИ. Затем Салимзяна на два года отправили на учебу в школу Госавтоинспекции в Ижевске. В 1980 году сержант Гурьев в составе сводного отряда ГАИ поехал в Москву, где как раз шла подготовка к Олимпиаде.

«Для меня, 25-летнего сельского парня, это было большой удачей. Столица нашей необъятной Родины, готовившаяся к Олимпиаде-80, была великолепна. Она приводила в восторг любого из многочисленных иностранцев, приехавших к нам на главный спортивный праздник мира. И, конечно, перед правоохранителями стояла ответственнейшая задача по обеспечению порядка, в том числе и в области безопасности дорожного движения. Помню, как стояли в оцеплении, патрулировали, до идеального оттачивали мастерство регулировки транспортных потоков, даже перед зеркалом отрабатывали движения с жезлом. Все это для нас, молодых милиционеров, было серьезным экзаменом, и мы достойно его выдержали», – вспоминает Салимзян Константинович.

За образцовое исполнение обязанностей Салимзяну Гурьеву тогда вручили грамоты от Московской Госавтоинспекции, горкома комсомола и даже от легендарного министра внутренних дел СССР Щёлокова. А когда он вернулся домой, заместитель министра внутренних дел ТАССР генерал Сафиуллин вручил ему наручные часы.

Так же образцово автоинспектор ДПС Гурьев обеспечивал безопасность на дорогах у себя в Альметьевске Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хорошо, что он не попал в висок, иначе я с вами сейчас не разговаривал бы...»

Так же образцово автоинспектор ДПС Гурьев обеспечивал безопасность на дорогах у себя в Альметьевске. Работа стража дорог во все времена была нелегкой – почти всегда на службе, круглые сутки: хоть праздник, хоть выходной, рабочий день ненормированный. А для жен и матерей это постоянные переживания, бессонные ночи, ведь служба госавтоинспектора всегда связана с риском.

В одно такое ночное дежурство патрульному наряду ДПС, в котором был Салимзян Гурьев, поступил сигнал, что во дворах второго микрорайона Альметьевска орудует вор, вскрывает машины на стоянке.

«Точно помню, что это был конец августа 1985 года, потому что на следующий день я должен был дочь вести в школу, в первый класс. Стояла темная ночь, но мы с моим напарником капитаном Ильшатом Файзуллиным успели заметить в свете фар удаляющуюся фигуру злоумышленника. Ильшат бросился за ним, я – следом. Вдруг грабитель резко остановился и нанес Ильшату удар, от которого он упал», – вспоминает ветеран.

Салимзян Гурьев: «Я ведь в темноте не заметил, что у него в руках отвертка. Хорошо, что он не попал в висок, иначе я с вами сейчас не разговаривал бы» Фото: предоставлено Госавтоинспекцией Татарстана

Как потом выяснилось, у преступника в руках была острая, как нож, отвертка, ею он пробил автоинспектору губу. Салимзян продолжил преследование, а когда догнал, мужчина вступил с ним в схватку. Изловчившись, своим орудием он ударил Салимзяна в ухо. Истекая кровью, Салимзян скрутил бандита и с помощью подоспевшего напарника надел на него наручники.

«Я ведь в темноте не заметил, что у него в руках отвертка. Хорошо, что он не попал в висок, иначе я с вами сейчас не разговаривал бы», – говорит Салимзян.

После того как преступника доставили в дежурную часть милиции, Салимзяна увезли в больницу, где он проходил лечение в течение двух недель.

На следующий год Салимзяну Гурьеву вручили медаль «За отличную службу по охране общественного порядка». За время службы он также был награжден нагрудными знаками «За отличие в службе» I и II степеней, «Отличник милиции». Немало в его коллекции почетных грамот и благодарностей от руководства МВД.

В общей сложности Салимзян Гурьев отслужил в Госавтоинспекции 35 лет. Вышел на пенсию в звании майора и должности зампотеха второй роты полка ДПС УГИБДД Татарстана. Сейчас с супругой Рахилёй живет в Альметьевске в частном доме.

Они вырастили дочь Гульнару, которая пошла по стопам папы – в звании майора служит в МЧС России по РТ. Есть две внучки-близняшки, изучающие в вузах иностранные языки. Как знать, может, и им когда-нибудь посчастливится попасть на Олимпийские игры…