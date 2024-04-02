«Думала, что это неправда, это не про нас»: как в Челнах социализируют детей с аутизмом

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня, 2 апреля, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. По оценкам специалистов, каждый 50-й ребенок в мире имеет этот диагноз. И специалистов, которые работают с такими ребятами, становится все больше. Например, в Набережных Челнах дети с аутизмом учатся в обычных классах и их сопровождают тьюторы. Все для того, чтобы они были социализированы. А еще для них проводят различные мероприятия.

Оксана Калмыкова — мама особенного ребенка. Ее дочери Дарье поставили диагноз аутизм, когда девочке было 3 года.

«Я, конечно, думала, что это неправда, что это не про нас, потому что ребенок был обычный, улыбался, смеялся. Просто не любил незнакомых людей. Мы думали, она просто стеснительная», — рассказала челнинка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Дарья была слишком активной, не могла усидеть на месте. Занятия давались нелегко. Но сейчас 13-летний ребенок стал усидчивым, внимательным, более спокойным. Поэтому и на мастер-классе выполняет то, что скажут. Как считают другие мамы особенных детей, такие мероприятия помогают ребятам социализироваться и адаптироваться в обществе.

«Ребенок не замыкается в себе. Он продолжает находиться в обществе. Конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше, даже вплоть до создания рабочих мест. Потому что они, несмотря ни на что, они проявляют социализацию, хотят общаться, и любят — самое главное», — говорит другая горожанка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Он не разговаривал, не общался. Сейчас он полностью разговаривает, потихоньку общается с другими детьми», — рассказывает о судьбе мама другого ребенка.

Эти ребята — воспитанники центра «Чудо-дети». Со многими из них начинают заниматься с самых малых лет. Но сегодня для них решили устроить настоящий праздник. Более 50 мальчишек и девчонок вместе с родителями посетили мероприятие.

«Сегодня у нас мастер-классы, спортивные игры, аниматоры. Мы решили создать детям праздник. Эти детки с самого рождения только и делают, что работают, занимаются. И хочется, чтобы в какой-то один день в году они могли отдыхать», — поделилась исполнительный директор центра «Чудо дети», депутат Горсовета Ася Кислова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Стоит отметить, что социализация особенных деток не ограничивается только праздником. Ведь в Челнах созданы инклюзивные классы в трех образовательных школах, где каждый ребенок с какими-либо ментальными нарушениями совместно с тьютером обучается по своей индивидуальной программе. Этот проект в Челнах реализуется с 2017 года. Кроме того, в одном из детских садов есть инклюзивная группа.