«Думал, погибну в бою»: боец СВО рассказал о херсонской обороне

Фото: скриншот видео

Боец спецоперации с позывным Дубъяз родился в Узбекистане. Ему было 14 лет, когда родители переехали в Высокогорский район Татарстана. После школы Дубъяз 2 года отдал армии. Службу проходил в Тульской области в Воздушно-десантных войсках, в 106-й дивизии.

Демобилизовавшись, поступил учиться в энергетический техникум на электрика.

«Когда началась мобилизация, посмотрел я, как молодые уходят, и подумал: „Мне 42 года. Почему я дома должен сидеть?!“. Поехал в военкомат, написал заявление на добровольное участие в специальной военной операции. Стал ждать звонка», — начал разговор Дубъяз.

Из военкомата позвонили 26 октября 2022 года. И на следующий же день Дубъяз был в Казани, а оттуда уехал в зону специальной военной операции. Мужчина попал на херсонский фронт сапером.

«Фронт делится на три зоны: красная, желтая и зеленая. Красная зона — это там, где снаряд спокойно может долететь с того берега. Пушки „Гиацинт“ там бьют на 30-35 км. Кроме этого, сейчас у украинцев полно коптеров. Если объявляли боевую тревогу, поднимались все солдаты и каждый занимал свою позицию. Ожидали. Если вдруг враги прорвут первую линию, естественно, они наткнулись бы на нас», — объяснил Дубъяз.

Позиция Дубъяза находилась в 15 километрах от Каховки. Там же недалеко Днепр, а за ним уже позиции ВСУ.

«В определённое время украинские войска начинали бомбить, так они проводили артподготовку. Бьют они „на шару“, первую линию нашей обороны снаряды перелетали и ложились перед нашими позициями. Самое главное, в момент обстрела не стоять на открытой местности, чтобы не получить осколочное ранение. В основном, люди гибнут и получают осколочное ранение», — уточнил Дубъяз.

Именно так и случилось с бойцом с позывным Урал. Он получил осколочное ранение уже на третий день пребывания на СВО.

«Прилет шел — артподготовка со стороны укропов. Руку „Урала“ задел осколок. Его срочно с ранением отправили в госпиталь. Обратно в строй вернулся только через полгода. Одного комиссовали. Дело было так: нашли мину, а там сработала лягушка. Без глаз остался. С ним было двое бойцов. У них удалось сохранить по одному глазу. Их всех в госпитале вылечили», — вспоминает Дубъяз.

Как говорит боец, ВСУ какие-то попытки прорыва делают по ночам. Но российская артиллерия вовремя все пресекает и не оставляет врагу никакого шанса.

«В основном они по ночам через Днепр пытались прорваться. Сначала ведут артподготовку, а по ночам пытаются переплывать реку. На барже по 500-600 боевиков, на катерах, на плавающем БМП. Самое главное, работает артиллерия. Их хорошо топило, а тех, кто доплывал до берега, мы брали в плен. Кроме этого весь берег был заминирован нами. Вот в такие моменты, после артподготовки они всегда начинают наступление. Они пытаются, пытаются, однако никак не могут прорваться», — подчеркнул военнослужащий.

Через год участия в СВО у бойца дала о себе знать травма ноги. Больше десяти лет назад Дубъяз попал в аварию и сильно повредил тазобедренный сустав.

«Думал, что за это время погибну в бою или вернусь домой раненым. Но нога раньше о себе дала знать», — с грустью говорит он.

Командир роты увидел состояние ноги бойца и велел Дубъязу писать рапорт. Его отправили в Казанский госпиталь на определение категории годности. Сделали эндопротез в правый тазобедренный сустав.

«В будущем, как ногу исправлю, собираюсь добиваться, чтобы военно-врачебная комиссия признала меня годным, и я смог вернуться обратно к своим. Или на другую должность какую-нибудь, хоть водителем. Чтобы пользу приносить», — поделился планами боец.

Сейчас Дубъяз проходит реабилитацию ноги и вместе с женой ждет пополнения в семье. Наследник бойца родится в начале апреля.