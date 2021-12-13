«Думал, что в чемодане – компьютер»: колумбиец получил срок за хищение ювелирки в Казани

Сегодня суд поставил точку в одном из самых громких дел – краже в Казани ювелирных украшений на 160 миллионов рублей. «Ограбление века» произошло в 2018 году, во время мундиаля с выставки был похищен чемодан с украшениями. Как объяснил случившееся колумбиец Эдгар Алехандро Валеро Валеро и что решил суд – в репортаже ИА «Татар-информ».

До начала заседания Валеро внимательно рассматривал бумаги, которые ему передали. Среди них оказались несколько распечатанных черно-белых фотографий

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

До начала заседания Валеро долго разговаривал со своим адвокатом и переводчиком и внимательно рассматривал бумаги, которые они ему передали. Среди них оказались несколько распечатанных черно-белых фотографий. Как объяснила адвокат подсудимого Нина Тарасова, это фотографии семьи Валеро, которые они отправили ей, а она, в свою очередь, распечатала и принесла своему подзащитному, чтобы как-то поддержать его моральный дух перед оглашением решения суда.

«Он ведь тоже человек, ему нужна моральная поддержка. Тем более он ничего не понимает, ему особенно тяжело. Поддерживаем связь с его семьей по телефону. Они присылают фотографии, узнают, как у него дела, помогаем чем можем», – поделилась с корреспондентом ИА «Татар-информ» во время перерыва в заседании Тарасова.

«Прошу о снисхождении»

Адвокат рассказала, что ранее в прениях сторона защиты попросила у суда снисхождения для обвиняемого. Мужчина полностью признал вину, раскаялся, помог следствию найти спрятанные драгоценности. Поэтому Тарасова обратилась к судье с просьбой при назначении итогового наказания ограничиться сроком, который Эдгар Алехандро уже пробыл под стражей с момента задержания в 2019 году в Аргентине.

«Я раскаиваюсь в том, что сделал, у меня не было намерения причинить кому-либо вред. Я не знал величины этой проблемы. Я очень рад, что потерпевший остался доволен тем, что я все вернул, и, что важнее, он меня простил», – перевела суду слова обвиняемого переводчица.

Общий ущерб по делу оценили в 160 млн рублей – столько стоили драгоценности, которые унес в мешке Эдгар Алехандро Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Валеро напомнил суду, что на родине у него осталась несовершеннолетняя дочь, у которой есть проблемы с умственным развитием, а также пожилая мама и малолетний сын его возлюбленной.

«Моя семья нуждается в моем присутствии, еще раз хочу попросить прощения у правосудия этой страны, у потерпевших и у моей семьи», – закончил свою речь на испанском языке обвиняемый. Его слова участникам процесса объясняла переводчик.

Тем не менее сторона обвинения посчитала вину Валеро полностью доказанной и просила для колумбийца более строгого наказания – 5,5 года лишения свободы.

Сторона обвинения посчитала вину Валеро полностью доказанной и просила для колумбийца 5,5 года лишения свободы Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Думал, что в чемодане – компьютер»

Зачитывая приговор, судья процитировал участникам процесса показания Эдгара Алехандро. Во время следствия мужчина рассказал, что приехал в Россию на чемпионат мира по футболу, он посетил несколько матчей в разных городах страны.

В Казани мужчина якобы познакомился с двумя другими болельщиками, один из них был родом из Бразилии, другой из Центральной Америки. Вместе они оказались на ярмарке, которая проходила в столице республики в тот же период времени. Валеро заявил, что изначально решил помочь работникам ярмарки с упаковкой товара и немного заработать.

«В какой-то момент решил забрать один из переданных ему чемоданов, поскольку решил, что в нем находится компьютер и от его продажи можно забрать деньги», – зачитал судья.



Затем, по словам мужчины, он вышел к своим знакомым и объяснил им, что чемодан ему выдали в качестве вознаграждения за работу. Он подчеркнул, что о совершенной краже он никому не рассказывал. Валеро попросил высадить его возле одной из лесопосадок города, где открыл чемодан.

«Вскрыл чемодан и увидел, что в нем находится, как ему показалось, бижутерия, а также деньги. Деньги он забрал себе, а содержимое чемодана закопал по разным местам лесопосадки, поскольку опасался, что не сможет пройти таможенный контроль», – процитировал показания обвиняемого судья.

«Работники выставки считали, что он здесь работает»

Однако версия стороны обвинения оказалась немного иной. Как удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, 15 июля 2018 года выставка «ЮвелирЭкспо. Казань», проходившая на территории Казани, завершила свою работу. В тот день представитель якутской компании Seven Diamonds поручил сотрудникам подготовить нераспроданные экспонаты к перевозке.

В это время в выставочный павильон вошел неизвестный мужчина латиноамериканской внешности. Позднее в выставочном центре расскажут, что в тот месяц иностранец частенько заглядывал в павильон, его запомнили многие и считали, что он работает здесь грузчиком.

Мужчина уверенно подошел к уже упакованному товару, взял мешок с драгоценностями и вышел из помещения. Никто его не остановил, не попросил предъявить документы и даже не поинтересовался, куда он направляется.



На улице мужчину, как выяснилось позже, ждал сообщник, вместе они сели в арендованный автомобиль и уехали. Погони за ними не было – пропажу драгоценностей обнаружили только в аэропорту. Момент выноса мешка с ювелирными украшениями из павильона даже попал на видеокамеры.

На записях отчетливо видно, что в преступлении участвовали как минимум трое. Следствие предполагает, что все они латиноамериканцы. Тогда удалось установить личность только одного из них – колумбийца Эдгара Алехандро Валеро Валеро.

Экстрадиция из Аргентины

Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, – до 10 лет лишения свободы. Вахитовский районный суд Казани в сентябре 2018 года объявил колумбийца в розыск и заочно арестовал.

Общий ущерб по делу оценили в 160 млн рублей – столько стоили драгоценности, которые унес в мешке Эдгар Алехандро. Среди похищенного были бриллианты, сапфиры, золотые кольца и другие ювелирные украшения – всего более двух тысяч наименований.

Задержали злоумышленника только спустя больше года – в сентябре 2019-го мужчина был взят под стражу в Аргентине. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Аргентину запрос о выдаче преступника. Однако претензии к колумбийцу были и у аргентинской полиции, там его обвиняли во вторжении в чужое жилище.



Российская сторона настаивала, что преступления, совершенные в РФ, являются более тяжкими, а значит, отвечать Эдгар Алехандро должен перед российским судом. На подготовку всех сопровождающих документов и сбор необходимой доказательной базы ушло еще два года.

В марте этого года Эдгара Алехандро доставили в Казань и поместили в двухместную камеру в СИЗО-1. Задержанного какое-то время не могли даже допросить, искали квалифицированного переводчика.

Тайник оказался в Казани

Во время следствия Валеро рассказал сотрудникам полиции, где именно три года назад он спрятал похищенные украшения. Тайник оказался в Казани. После долгих поисков оперативники нашли четыре мешка с драгоценностями, которые были закопаны в лесополосе Ново-Савиновского района города. Их содержимое уже вернули владельцам.

Первоначально потерпевшей по делу проходила только ювелирная компания Seven Diamonds. Однако в процессе следствия выяснилось, что похищенные ценности предоставлялись компании на реализацию во время выставки в Казани. Seven Diamonds ювелирные изделия были переданы по договорам комиссии, а их реальными собственниками являлись другие организации или заводы-производители.



Драгоценности вернули владельцам, однако оказалось, что распродать найденные сокровища уже не удастся – за три года «в тайнике» они буквально пропитались сильным запахом земли и плесени, от которого невозможно избавиться. Единственный выход – полностью разобрать изделия и переплавить их в новые.

В начале августа Эдгар Алехандро впервые предстал перед казанским судом. Тогда он рассказал, что на родине он работал таксистом, там его ждет дочка, места жительства в России у него нет.

Сидеть осталось полтора года

Сегодня колумбиец выслушал приговор суда. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Комментировать приговор журналистам или отвечать на какие-либо другие вопросы Эдгар Алехандро отказался. Будет ли какая-то из сторон обжаловать приговор, пока неизвестно.



Отметим, что в зачет уже отбытого наказания колумбийцу включили срок содержания его под стражей с момента задержания в Арегентине, то есть со 2 сентября 2019 года. Каждый день СИЗО ему зачтется за полтора дня колонии общего режима. То есть на данный момент Эдгар Алехандро уже отбыл 3 года и 5 месяцев и до конца срока ему остается чуть менее полутора лет.