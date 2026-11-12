«Думаете, вас не коснется? А вирус наступает!»: грипп надвигается на Татарстан

Заболеваемость гриппом в Татарстане колебалась на уровне единичных случаев, но сейчас она пошла вверх. Чем примечательны штаммы этого сезона? Какие последствия вирус несет для детей и взрослых? Есть ли смысл сейчас делать привику и где можно вакцинироваться? Об этом говорили сегодня медики на пресс-конференции в «Татар-информе».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ситуация с гриппом в мире набирает обороты

В Татарстане идет третий месяц с начала сезона гриппа и ОРВИ. Сентябрь и октябрь, по оценке Роспотребнадзора, прошли спокойно. Но прогнозы говорят о том, что основной подъем заболеваемости еще впереди – он наступит до конца года и закончится лишь весной.

«Предстоящий сезон 2026-2027 будет обусловлен гриппом H1N1. Это штамм нового формата, и, каким он будет, мы пока не знаем. Иммунитета к нему у нас нет, поэтому мы ожидаем прирост заболеваемости», – отметила на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Любовь Авдонина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам Любови Авдониной, ситуация с гриппом в мире набирает обороты. Вспышки фиксируют в Азии, США и Европе. В популярных среди татарстанцев странах для отдыха также растет число случаев гриппа. Поэтому в Татарстане проводят мероприятия по аналогии с ковидными временами.

«Сегодня татарстанцам, которые прибывают из Таиланда, мы предоставляем возможность бесплатно пройти тестирование на линейку ОРВИ. Мы отработали это с администрацией Казанского аэропорта», – объяснила она.

Кадр с презентации

Специальный пункт санитарного врача развернут в зоне таможенного контроля. Уже порядка сорока человек воспользовались этой возможностью в казанской воздушной гавани.

«Если мы говорим о странах, в том числе курортных, осложнения от гриппа там встречаются. Тем, кто планирует отдых за пределами Российской Федерации, – в помощь вакцинация. Есть возможность сделать прививку и тем самым не омрачить свой отдых какими-либо заболеваниями», – подчеркнула Любовь Авдонина.

В инфекционную больницу обращаются семьями

За прошедшую неделю в Татарстане зарегистрировали 7 116 случаев ОРВИ и гриппа. Это несколько ниже уровня предыдущей недели. Но это снижение, подчеркивают эксперты, объясняется прошедшими каникулами.

«Сегодня мы находимся ниже уровня эпидпорога. Снижение числа заболевших не должно нас успокаивать, поскольку коллективы после каникул и выходных вновь сформировались и прирост заболеваемости будет», – объяснила Авдонина.

Кадр с презентации

В структуре ОРВИ растет доля гриппа. Если в конце октября она составляла лишь 5%, то сегодня уже 18%. На прошлой неделе 30 татарстанцев заболели гриппом H1N1.

«Сегодня растет количество обращений в приемную инфекционной больницы. Обращаются семьями: и взрослые, и дети. Грипп представляет большую опасность для детей – он бьет по нервной системе, и у детей может развиться нейротоксикоз. Он проявляется рвотой, судорогами, бредом, галлюцинациями», – рассказала главный внештатный специалист Минздрава РТ по инфекционным заболеваниям у детей Полина Емельянова.

Полина Емельянова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам врача, симптоматика детского гриппа в этом сезоне не стала мягче или жестче. В то же время родители должны быть бдительны и вовремя обращаться к медикам, если заподозрили неладное.

«Температуру выше 38 градусов желательно сбивать жаропонижающими. Помните, что грипп опасен не только своими симптомами, но и осложнениями. Очень много бывает осложнений в виде пневмонии. К счастью, сейчас тяжелых случаев, где пациент был бы на ИВЛ, у нас нет, ни среди взрослых, ни среди детей», – отметила Полина Емельянова.

Кадр с презентации

«Вакцина от гриппа поменялась практически на 100%»

Пневмония как грозное последствие гриппа поражает детей младше пяти лет и людей старше 60. Медики напоминают, что дети могут пройти вакцинацию против пневмококковой инфекции по национальному календарю.

«В национальный календарь, к сожалению, пока не включена вакцинация против пневмококка для взрослого населения. Но это абсолютно не означает, что они не будут болеть пневмококком и пневмонией. Нужно проявить заботу о своем старшем поколении, о своих родителях, предложить им такую вакцинацию. В идеале это все сделать совместно: вакцинацию против пневмококка и против гриппа», – сказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В новом сезоне татарстанцев ожидают штаммы гриппа H1N1 и H3N2. Структура вирусов сильно поменялась. Как они поведут себя – большой вопрос. Чтобы не играть в лотерею со своим здоровьем, врачи призывают скорее прививаться.

«Вакцина от гриппа поменялась практически на 100%. В состав включены обновленные штаммы гриппа, которые уже начали циркулировать. У нас были определенные задержки: в прошлом году мы начали вакцинировать в августе, в этом году – в сентябре. Однако сегодня, как только производится новая партия вакцины, она сразу поступает в медучреждения», – объяснил Лопушов.

По всей республике ожидается поставка более 1,6 миллиона доз вакцины. На сегодня поступило почти 1,3 миллиона. Вакцина доступна во всех медицинских учреждениях Татарстана, она расходуется. Однако среди людей старше 60 лет привиты лишь 23% от целевой аудитории этого возраста. С чем связан такой низкий процент?

«Он связан с безответственностью. Все условия для вакцинации созданы – привиться можно в поликлинике без предварительной записи. Мы отмечали рост вакцинации среди взрослого населения, но это была сознательная когорта, которая практически ежегодно вакцинируется в срок. Осталась так называемая серая зона – люди, которые сидят дома и ждут. Ждут чего? Думаете, что вас это не коснется? А ведь вирус вовсю наступает», – сказал Дмитрий Лопушов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«От того, как долго ваши сотрудники остаются в строю, не уходя на больничный, зависит благосостояние республики»

Минздрав Татарстана проводит различные акции, привлекая людей к вакцинации. Одна из них – «Защити пожилого человека» – проходит в 20-й поликлинике в казанском микрорайоне Азино. Любой пожилой человек может обратиться сюда и привиться. Среди гостей разыгрываются поощрительные призы.

С октября в некоторых казанских больницах проходила акция «Ночь в поликлинике». Жители города могли и пройти ночную диспансеризацию, и привиться от гриппа. В эту пятницу серия «ночных диспансеризаций» завершится, 13 ноября с 20:00 до полуночи на двух площадках Клинической больницы № 2 – в поселке Юдино на улице Ильича, 30 и на улице Столярова, 39 – посетители смогут бесплатно пройти обследование и получить консультации специалистов.

«Это уникальная возможность проверить свое здоровье и защитить себя от гриппа. Приглашаем население активно принять участие, если кто-то еще не защитился. Сегодня, когда доля гриппа еще небольшая, мы как раз в той ситуации, когда можно и нужно успеть сделать прививку, чтобы выработался иммунитет», – отметил Дмитрий Лопушов.

Заместитель Главного санитарного врача Татарстана отдельно обратилась к руководителям предприятий и организаций республики, чтобы те активно вакцинировали своих сотрудников.

«Практически у всех в коллективах есть люди старше шестидесяти лет, прежде всего нужно прививать их. Это ваши сотрудники, ваши коллеги – будет очень неприятно, если они заболеют и тем более если какой-то случай закончится печальным исходом. Ваши сотрудники все-таки обеспечивают сферы жизнедеятельности наших граждан. От того, как долго они будут оставаться в строю, не уходя на больничный, будет зависеть благосостояние нашей республики», – подчеркнула Авдонина.

Она напомнила о группах риска, которые по роду деятельности подвержены заражению гриппом. К ним относятся:

медицинские работники;

работники сферы образования;

работники сферы обслуживания;

работники автотранспортных предприятий;

работники животноводческих хозяйств.

«Мы не должны забывать о птичьем гриппе, хоть ситуация сегодня и спокойная. Работники крупных птицефабрик и птицеферм, а также те, кто разводит птицу в подсобном хозяйстве, должны быть привиты», – добавила Любовь Авдонина.