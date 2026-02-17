news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 17 февраля 2026 14:34

Дума приняла закон об обязанности операторов отключать связь по требованию ФСБ

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который закрепляет обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, определяемых правительством РФ. Об этом пишет ТАСС.

Поправки вносятся в закон «О связи». Согласно нововведениям, операторы не будут нести ответственность за перебои в работе сети, если отключение произошло по требованию ФСБ. Также закон предусматривает обязанность операторов выполнять такие требования в ряде ситуаций, перечень которых правительство установит дополнительно.

Если закон подпишет Президент РФ, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

