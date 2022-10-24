ДУМ Татарстана закупило первую партию халяльной тушенки на 5 тонн для мобилизованных

ДУМ Татарстана продолжает сбор средств в поддержку мобилизованных татарстанцев. Благодаря неравнодушным людям была собрана сумма в размере более 5,1 млн рублей.

«Сегодня на один из складов в Казани была поставлена первая партия халяльной тушенки, закупленной на общую сумму 2,5 млн рублей и общим весом 5 тонн», — рассказали в пресс-службе управлении.

Отмечается, что было отгружено 5 тыс. банок, а заказано и выкуплено 14 тыс. Весь товар будет отправлен в зону спецоперации для татарстанцев. Халяльная тушенка долго хранится, поскольку упакована в жестяные банки по 325 граммов.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.