ДУМ Татарстана: За неделю собрано 1,3 млн рублей в поддержку мобилизованных солдат

За неделю Духовное управление мусульман Татарстана собрало 1,3 млн рублей в поддержку мобилизованных татарстанцев, участвующих в СВО. Об этом сообщается на сайте республиканского ДУМ.

Информационно оказали помощь как СМИ, так и известные блогеры и мусульманские общественные деятели — Руслан Нагиев, Марсель Вагизов, Абри Хабриев, Расул Тавдиряков, Ильназ Габидулин, Рамил Шарафиев, Регина Дунаева, Рафиля Шамсутдинова, Альбина Фазлыева, Данил Сафаров, Марсель Ахмадуллин.

В первую очередь будут закуплены и отправлены халяльные продукты: тушенка, казылык, армейские сухие пайки, а также термобелье, шерстные носки, аптечки, перчатки. Сбор средств продолжается.

21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.