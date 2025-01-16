ДУМ Татарстана за год реализовало 16 проектов для объединения молодежи

В течение 2024 года Духовное управление мусульман Татарстана реализовало 16 проектов, направленных на консолидацию молодежи и сохранение татарских семейных ценностей. Участниками мероприятий в общей сложности стали 3212 человек, рассказали в пресс-службе ДУМ РТ.

Как правило, подобные проекты организовывались за год не единожды и продолжались несколько месяцев. К примеру, проводились Зимний и Летний форумы мусульманской молодежи, проект «Чистая мечеть», а также «Яшь килен» и «Благородное собрание», в которых участвовали девушки, и другие мероприятия. Часть инициатив в 2024 году была реализована впервые, например проект «Наставник», который при поддержке АПМ РФ охватил начинающих предпринимателей, Слет актива мусульманской молодежи, направленный на нравственное и патриотическое воспитание молодых людей, которые трудятся в разных регионах нашей страны.

Еще одним направлением работы Духовного управления мусульман Татарстана является поддержка проектов молодежи, мотивация для их дальнейшего развития. Так, на летнем Всероссийском форуме мусульманской молодежи гранта в размере 50 тысяч рублей удостоился проект «Ты не один» из Казани. Планируется, что благодаря ему выпускники Чистопольского детского дома получат возможность адаптации к самостоятельной жизни.

Кроме того, ДУМ РТ продолжает работу, направленную на развитие движения мусульманских волонтеров. В настоящее время его участниками являются более 1,4 тысячи человек от 14 до 80 лет. Активисты помогают в организации и проведении крупнейших традиционных проектов, таких как Республиканский ифтар, «Изге Болгар жыены», марафон «Рамадан — месяц добрых дел» и другие.