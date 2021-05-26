ДУМ Татарстана утвердило дату Хэтер коне — Дня памяти защитников Казани

В Татарстане будет ежегодно отмечаться Хэтер коне (Хәтер көне) — День памяти защитников Казани и всех героев и батыров татарской нации. Об этом в своем Instagram заявил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

По его словам, решение было принято на прошедшем заседании Совета аксакалов Духовного управления мусульман Татарстана.

«Сегодня — 13-й день месяца шавваль. В этот день в 959 году по хиджре войска под предводительством царя Ивана Грозного после продолжительной осады штурмом взяли Казань. <...> Учитывая, что Казанское ханство было мусульманским государством и что события 1552 года шли в дни священного месяца Рамазан, старейшины предложили ежегодно отмечать Хэтер коне по хиджре», — рассказал председатель ДУМ РТ.

Таким образом, Хэтер коне будет отмечаться в 13-й день месяца шавваль (в этом году — 25 мая). Камиль хазрат напомнил, что и после 1552 года среди татар было множество героев-шахидов, которые сражались за свою Родину, религию и нацию. «Поэтому важно помнить и о них тоже. Я предлагаю Хэтер коне посвящать памяти всех героев и батыров татарской нации», — подчеркнул он.

В свою очередь, Совет аксакалов отметил, что политические спекуляции на теме взятия Казани Иваном Грозным недопустимы, так как они могут послужить причиной межнациональных конфликтов. Россия — многонациональная страна, родной дом для многих коренных народов, не раз плечом к плечу защищавших свою страну, заметил председатель Совета аксакалов Айрат хазрат Аюпов.