ДУМ Татарстана предупредило о мошенниках, представляющихся имамами

Здание Духовного управления мусульман РТ

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В Татарстане мошенники всё чаще представляются имамами мечетей и оказывают недобросовестные псевдорелигиозные услуги. Об этом заявили в Духовном управлении мусульман РТ.

В связи с этим в муфтияте посоветовали верующим обращаться за консультациями по шариатским вопросам и для исполнения религиозных обрядов только к официальным имамам, имеющим свидетельство о праве на ведение религиозной деятельности — шахадатнамэ от ДУМ РТ.

Этот документ выдается религиозным деятелям по результатам прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности, пояснили в пресс-службе ДУМ.

Помимо прочего в муфтияте напомнили, что для удобства единоверцев в управлении работает call-центр, через который все желающие могут получить ответы от шариатских специалистов ДУМ РТ на интересующие их вопросы дистанционно по бесплатному телефону: 8 (800) 222-76-67.

С вопросами, жалобами и предложениями также можно обращаться в комментариях на официальных страницах ДУМ РТ в социальных сетях. Кроме того, еженедельно муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин проводит прием желающих, телефон для записи: 8 (843) 237-94-53.