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ДУМ Татарстана предупредило о мошенниках, представляющихся имамами
В Татарстане мошенники всё чаще представляются имамами мечетей и оказывают недобросовестные псевдорелигиозные услуги. Об этом заявили в Духовном управлении мусульман РТ.
В связи с этим в муфтияте посоветовали верующим обращаться за консультациями по шариатским вопросам и для исполнения религиозных обрядов только к официальным имамам, имеющим свидетельство о праве на ведение религиозной деятельности — шахадатнамэ от ДУМ РТ.
Этот документ выдается религиозным деятелям по результатам прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности, пояснили в пресс-службе ДУМ.
Помимо прочего в муфтияте напомнили, что для удобства единоверцев в управлении работает call-центр, через который все желающие могут получить ответы от шариатских специалистов ДУМ РТ на интересующие их вопросы дистанционно по бесплатному телефону: 8 (800) 222-76-67.
С вопросами, жалобами и предложениями также можно обращаться в комментариях на официальных страницах ДУМ РТ в социальных сетях. Кроме того, еженедельно муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин проводит прием желающих, телефон для записи: 8 (843) 237-94-53.
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