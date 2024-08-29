ДУМ Татарстана передало более 9 тонн халяльной тушенки жителям сектора Газа

Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана передал более 9 тонн халяльной тушенки жителям сектора Газа. Отправка проводилась совместно с ДУМ России. Всего на борт самолета было загружено 30 тонн тушенки, рассказали в пресс-службе татарстанского направления.

В Египте представители федерального и республиканского ДУМ передали груз местному обществу Красного Полумесяца. Затем продукты перенаправят в Газу.

В ДУМ Татарстана отметили, что в ближайшее время «Закят» передаст еще одну партию груза.

Поставки осуществляются по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В ноябре 2023 года благотворительный фонд приобрел и загрузил 25 тонн предметов гигиены и санитарии, одежды, провизии, детского питания и других необходимых в быту предметов.