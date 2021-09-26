ДУМ Татарстана открывает новый сезон проекта «Яшь килен»

Стартует новый сезон проекта «Яшь килен». Из-за высокого интереса не только жительниц Казани, но и других районов РТ и регионов России, конкурс будет проходить не только оффлайн, но и в онлайн-формате.

«Проект „Яшь килен“ реализуется с целью укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи и посвящен различным вопросам по теме брака с точки зрения шариата и традиций татарского народа», — отмечают в ДУМ РТ.

Курсы стартуют 12 октября 2021 года. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Занятия будут проводиться по вторникам с 18:30 до 20:30. В программе видеоуроки, проверочные тесты, два марафона по ведению домашнего хозяйства по сунне и эмоциональному интеллекту и др.