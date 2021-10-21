ДУМ Татарстана объявило конкурс для татарских ораторов

Духовное управление мусульман Татарстана объявило межрегиональный конкурс «Оста вәгазьче» для татарских ораторов. Конкурс организован в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане, и в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

Прием заявок начался накануне. Стать участниками конкурса могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. При этом они не должны профессионально заниматься религиозной деятельностью — то есть работать имамом, хазратом и мугаллимом в мечети или медресе.

Конкурс будет разбит на три этапа. Конкурсанты на первом этапе испытаний должны до 10 декабря этого года направить тексты проповедей на татарском языке по заданным темам по электронному адресу: marat-salakhov@yandex.ru.

Фото: © пресс-служба ДУМ РТ

Наилучшие работы будут отобраны для участия в финале. Финальный этап будет включать выступления с вагазами (вагаз — необязательная часть проповеди — прим. Т-и) собственного сочинения. Пять тем проповедей размещены на сайте ДУМ РТ. Объем вагаза должен составлять от двух до трех страниц печатного текста.

Работы будут приниматься до 10 декабря. До 13 декабря должны быть определены участники финального этапа. Открытый конкурс с заслушиванием проповедей участников пройдет в резиденции ДУМ РТ (Казань, ул. Тукая, д. 38).

На выступления будет отводиться по пять — семь минут. В вагазах при этом необходимо использовать как минимум один аят Корана с указанием суры и один хадис с указанием источника. Среди критериев оценки — степень раскрытия темы в вагазе, их оригинальность и новизна идей, грамотность и лексическое богатство письменной и устной речи, выразительность, а также умение работать с аудиторией.

Обладателей призовых мест ждут ценные подарки и дипломы. Контактные телефоны для желающих участвовать в конкурсе — 8-927-033-31-42 и 8-927-240-13-02.