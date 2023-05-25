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Руc Тат
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Общество 25 мая 2023 11:58

ДУМ РТ создало мобильный справочник халяльных кафе Казани и дозволенных продуктов

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Для мусульман создано мобильное приложение ProHalal. Они смогут онлайн сориентироваться в халяльных кафе и ресторанах Казани, а также самостоятельно определить дозволенность того или иного продукта, сообщает Духовное управление мусульман РТ.

Приложение разработано Комитетом по стандарту халяль ДУМ Татарстана. Сейчас оно работает в тестовом режиме — отправить свои отзывы и предложения разработчикам можно по ссылке.

Приложение уже доступно для скачивания на смартфоны на ОС Android, а позднее появится на Google Play и RuStore. Версия для iPhone находится на стадии разработки.

#халяль #ДУМ РТ
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