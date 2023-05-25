Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ДУМ РТ создало мобильный справочник халяльных кафе Казани и дозволенных продуктов
Для мусульман создано мобильное приложение ProHalal. Они смогут онлайн сориентироваться в халяльных кафе и ресторанах Казани, а также самостоятельно определить дозволенность того или иного продукта, сообщает Духовное управление мусульман РТ.
Приложение разработано Комитетом по стандарту халяль ДУМ Татарстана. Сейчас оно работает в тестовом режиме — отправить свои отзывы и предложения разработчикам можно по ссылке.
Приложение уже доступно для скачивания на смартфоны на ОС Android, а позднее появится на Google Play и RuStore. Версия для iPhone находится на стадии разработки.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»