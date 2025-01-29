ДУМ РТ собрало более 2 млн рублей на авто, которое переделают в мобильную мечеть

За три дня благотворительной акции ДУМ РТ «Батырам – от мусульман Татарстана» собрали более 2,1 млн рублей. Эти деньги уйдут на покупку автомобиля УАЗ и оборудование из него мобильной мечети.

Как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, к акции подключились мусульмане со всех уголков Татарстана и за его пределами, перечисляя разные суммы по мере возможностей: по 10, 20, 30 тысяч до 1 млн рублей. Так, сегодня свою посильную помощь внесли прихожане мечетей Рыбно-Слободского района: 280 тыс. рублей от их имени заместителю Муфтия РТ по работе с территориями, имам-хатыйбу мечети «Марджани» Равилю хазрату Зуферову передал имам-мухтасиб Рыбной Слободы Рамазан хазрат Хисаметдинов. Также в числе самых активных участников акции были мечети «Ярдэм» и «Марджани», которые перечислили в БФ «Закят» по 100 тысяч рублей.

«Результатом акции стала покупка грузо-пассажирского автомобиля УАЗ ("буханка") стоимостью 1 473 000 рублей. Автомобиль выбран с учетом его приспособленности к бездорожью на неосвоенных маршрутах и соотношения "цена-качество". Сразу после пригона в резиденцию ДУМ РТ его предстоит дооборудовать: постелить утеплитель и ковролин, установить кондиционер и дополнительное тепловое оборудование, повесить полки-ящики для книг, а также поставить михраб и украсить каллиграфическими надписями», – сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

Уточняется, что передвижная мечеть нужна в военно-полевых условиях для мусульманских бойцов СВО. Мечеть будет курсировать на передовых рубежах СВО, оказывая молитвенную помощь солдатам, а также для оперативной доставки продовольствия и медикаментов и прочих нужд.

«Акция вызвала живой отклик среди мусульман и с учетом высокой потребности организаторы решили ее продолжить для покупки и оборудования еще одной мечети на колесах для мусульманских бойцов СВО. Поэтому сбор на вторую передвижную мечеть в Благотворительном фонде "Закят" ДУМ РТ продолжается. Внести свой вклад в создание мобильной мечети может каждый желающий, пройдя по указанному куар-коду», – говорится в сообщении.

Благотворительная акция «Батырам от мусульман Татарстана» является очередной мерой поддержки татарстанских бойцов СВО от ДУМ РТ.

«Несомненно, участники акции будут вознаграждены за каждую молитву, совершённую в мобильной мечети. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Тому, кто построит мечеть, даже с размером гнезда куропатки, Всевышний построит дом в Раю" (От ибн Аббаса, по достоверной цепочке передатчиков, передают Ахмад, ибн Хиббан, Баззар)», – добавили в ДУМ РТ.