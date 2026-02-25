ДУМ РТ проводит благотворительные ифтары для бойцов СВО

Фото: t.me/tatyaz

На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции проходят ифтары для военнослужащих. Как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, в шестой вечер Рамадана маджлис разговления состоялся в блиндаже одного из подразделений.

Бойцов от имени Муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина поприветствовали казый ДУМ РТ Марат хазрат Марданшин и полковой имам Мухаммад хазрат Хайруллаев. В ходе встречи представители духовенства рассказали солдатам о значении месяца Рамадан.

Участники ифтара совершили коллективную молитву-дуа за своих близких, благополучие Родины и скорейшее возвращение домой. Сообщается, что казый Марат хазрат Марданшин будет находиться в зоне СВО в течение всего месяца Рамадан.

Организатор благотворительных ифтаров Айнура Мустафаева рассказала, что акция находит огромный отклик у жителей республики.

«Безумно приятно, что очень много, как оказалось, неравнодушных людей. <...> Очень ценно, что у нас такое молодое поколение, которые просто скидывают деньги и говорят: "Мы хотим накормить поcтящихся"», – сказала она, подчеркнув, что в планах организаторов – сделать такие встречи регулярными и вывести их на постоянную основу.

Помимо работы на линии соприкосновения, инициативная группа плотно сотрудничает с семьями участников СВО. Совместно с АНО «Всё для детей» проводятся мастер-классы, психологические консультации и обучающие встречи для жен и матерей военнослужащих, где их поддерживают, вдохновляют и обучают основам ведения бизнеса.